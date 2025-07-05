Сегодня 16:07 Прощание с Black Sabbath: конец, который они заслужили 0 0 0 Фото: JF DIORIO / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сегодня — 5 июля 2025 года — кончится история одной из величайших групп в истории рока. Эти люди изменили не только историю музыки, но и массовую культуру в целом. Они такое же явление, как песни The Beatles или «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Они несколько раз уходили со сцены, но возвращались снова. Однако сегодня их история кончится — в английском Бирмингеме, где все начиналось, культовые Black Sabbath в оригинальном составе дадут свой последний концерт.

Когда я говорю «в оригинальном составе», то считаю это очень важным. Black Sabbath уже воссоединялись. Более того, они записали, на мой взгляд, шикарный альбом «13», хотя мнение о нем и разнятся. Но повторюсь — работа, спродюсированная культовым Риком Рубином, очень хороша.

Записывали шедевр Тони Айомми, Гизер Батлер, Оззи Осборн, но на ударных работал Брэд Уилк, известный по команде Rage Against the Machine. Сделал все Брэд классно, однако все мы ждали легендарного ударника Билла Уорда из классического состава, но его не было и на концертах. Теперь же — полный состав!

Вместе с Black Sabbath на сцену выйдут, чтобы отдать дань памяти, прекрасные рок-команды: Metallica, Alice in Chains, Guns’n’Roses, Slayer, etc.

Фото: Robert Duyos / www.globallookpress.com

Главный вопрос, как доползет (или как его донесут?) вокалист Оззи Осборн. Возраст и очень бурная жизнь взяли свое — у Оззи и Паркинсон, и другие хвори. Выглядит и передвигается он отвратительно, однако, как всегда, рвется в бой.

Говорят, что к этому ему подвигла продюсер и жена Шэрон Осборн. Более алчное создание в шоу-бизнесе встретить трудно. Шэрон выжала из старика Оззи все и даже больше.

И мне, если честно, она слишком неприятна, однако — выжил бы старик Осборн, если бы не Шэрон? Записал он бы свои альбомы с Рэнди Роудсом и Закком Уайльдом? Вряд ли.

На афишах, кстати, пишут: Black Sabbath и Ozzy Osbourne — так их принимали и в «Зал славы рок-н-ролла». Шэрон постаралась. Очень забавно, к слову, представил Оззи в Зал славы Ангус Янг из AC/DC, издевательски гнусавя больше обычного и нарекая Осборна Prince of Darkness.

Фото: Robert Duyos / www.globallookpress.com

Однако сам Оззи, взобравшись на сцену, четко и честно расставил акценты: «Нет никаких Black Sabbath и Оззи Осборна — есть только Black Sabbath». Молодец! Я даже растрогался. Потому что понимаешь, какой путь эти парни проделали, чтобы подняться на самую вершину и не сходить с нее.

Кем они были? Обреченными неудачниками из промышленного, самого дождливого города Англии. Что обещал им Бирмингем? Бесславный конец.

Один неудачник работал на скотобойне, другой — водителем грузовика, третий бредил странными людьми в черном. А будущий великий Лорд рифов Тони Айомми, который, по сути, стал отцом-основателем всей тяжелой гитарной музыки, работал на заводе, где ему срезало подушечки пальцев — ему, человеку, мечтавшему играть на гитаре. И тогда он придумал себе специальные насадки, чтобы не отказываться от мечты. Так могут менять мир вокруг только сильные духом.

Фото: Armando Arorizo / www.globallookpress.com

Когда я первые услышал, именно на пластинках, два первых альбома Black Sabbath — одноименный Black Sabbath (первая песня называется так же) и Paranoid с безумным панковским рифом Айомми, то подумал: это что такое вообще?! Разве так можно?!

Понимаете, на тот момент я переслушал очень много музыки, у меня были сотни пластинок в коллекции. Но тут я купил два английских первопресса, заперся в комнате — и стал слушать на хорошей аппаратуре два альбома Black Sabbath…

Дальше был шок. Абсолютный! Ведь я понимал, что это записано в 1970 году, более полувека назад — записано так, что оно и сейчас нарушает любые каноны и стандарты, а тогда, выражусь просто, взрывало мозг.

То была не просто дикость, неформат, а что-то совершенно особенное, выдернутое из всей музыки и реальности в целом. Однако неудачники из Black Sabbath смогли заставить весь мир слушать это безумие. Неважно, что происходило дальше, хотя многие их альбомы (и без Оззи тоже) прекрасны — важно то, что свершилась революция. И это феноменально, как и то, что сегодня они все выйдут на сцену и будут творить магию. К слову, эта единственная великая группа, все участники которой до сих пор живы.

Фото: Karl W Newton / www.globallookpress.com

И я не люблю этих идиотских штампов вроде «уходит эпоха», но в случае прощального концерта Black Sabbath это на самом деле так. Потому что уходит эпоха не только великой рок-музыки, но и того времени, когда четыре неудачника с, казалось бы, запрограммированной судьбой смогли не просто стать успешными и популярными, но и, без шуток, изменить мир, заставив полюбить его их мир. Навсегда.

Это внушает не просто уважение — это восхищает, заставляя возвращаться к Black Sabbath снова и снова. К сожалению, уже только за записях и пластинках.