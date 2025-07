Oasis воссоединились: теперь они и вы собираются жить вечно

Они заявили, что равны великим The Beatles. А после, одурев от запрещенных веществ, декларировали, что вообще переплюнули Джона, Пола, Ринго и Джорджа. Да, они были смешны и нелепы в этих своих сравнениях с ливерпульскими божествами. Однако нельзя отрицать, что все же безумцы стали одной из последних по-настоящему великих групп рок-н-ролла. Речь идет об Oasis: 4 июля в Кардиффе, Уэльс, эти рок-монстры воссоединились спустя 16 лет.

Но если Янги никогда между собой не ссорились, во всяком случае публично, то эти устраивали взаимные фестивали агрессии и ненависти: обзывали друг друга, обвиняли, били физиономии. Кончилось все тем, что на 16 лет Ноэл и Лиам разругались, как многие подумали, навсегда. Однако, как молвили великие Black Sabbath, never say die!

В общем, не хватало воссоединения для полноты рок-коробочки. И оно напрашивалось. Тем более когда мир требует ностальгии и вслед за рокером Ди Снайдером из Twisted Sister возопить хочет: You can’t stop rock-n-roll!

Я уже послушал некоторые песни с концерта. Что ж, все по-прежнему при этих парнях.

Лиам хорош как вокалист, как и 30 лет назад, показывает всем своим видом, точно Джонни Роттен: «Да пошли вы все! Мне плевать!»

Но главное — это гитара Ноэла: в ней до сих пор жива магия. Очень плотно, очень динамично и вместе с тем вдумчиво. Ощущения, что это исключительно ради денег, нет и близко.

С особым вниманием я послушал и посмотрел одну из моих любимых песен Oasis — Some Might Say. Звучит!

Остальные боевики так же на месте: Wonderwall, Don’t Look Back in AngerП Live Forever и прочее.