Сегодня 13:39 Oasis воссоединились: теперь они и вы собираются жить вечно 0 0 0 Фото: Martin Harris/Capital Pictures / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Они заявили, что равны великим The Beatles. А после, одурев от запрещенных веществ, декларировали, что вообще переплюнули Джона, Пола, Ринго и Джорджа. Да, они были смешны и нелепы в этих своих сравнениях с ливерпульскими божествами. Однако нельзя отрицать, что все же безумцы стали одной из последних по-настоящему великих групп рок-н-ролла. Речь идет об Oasis: 4 июля в Кардиффе, Уэльс, эти рок-монстры воссоединились спустя 16 лет.

Когда мы говорим «рок-н-ролльные братья», то, ясное дело, вспоминаем братьев Янг — Ангуса и Малькольма из AC/DC. Однако им бросили вызов два брата, чьи слова сатисфакции разобрать трудно, — Ноэл и Лиам из Oasis. Но если Янги никогда между собой не ссорились, во всяком случае публично, то эти устраивали взаимные фестивали агрессии и ненависти: обзывали друг друга, обвиняли, били физиономии. Кончилось все тем, что на 16 лет Ноэл и Лиам разругались, как многие подумали, навсегда. Однако, как молвили великие Black Sabbath, never say die! Любопытно, что Oasis в определенном смысле сохранились после своего распада: три участника группы — Лиам, Гэм Арчер и Энди Бэлл — сформировали рок-банду Beady Eye. Позднее, кстати, вместе с младшим Галлахером на сцену выходил еще один король брит-попа — Бонхэд. Но без Ноэла вся эта схема не работала. Ведь именно он создал главные хиты Oasis, да и группу в целом.

Фото: Martin Harris/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Ноэл Галлахер — реальное явление в рок-музыке, нет сомнений. Впрочем, его сольники не пользовались оглушительным успехом. В медиапространстве Лиам с его активной позицией был даже заметнее. В общем, не хватало воссоединения для полноты рок-коробочки. И оно напрашивалось. Тем более когда мир требует ностальгии и вслед за рокером Ди Снайдером из Twisted Sister возопить хочет: You can’t stop rock-n-roll!

Потому что запрос на старый добрый рок-н-ролл — из тех, кто не добит, — по-прежнему существует. Особенно если это было совсем недавно, как в случае Oasis. А для братьев Галлахеров воссоединение — шикарнейшая возможность заработать. И заработать много. Пусть не столько, сколько получила в свое время за неполный реюнион троица Эксл, Слэш, Дафф из Guns’n’Roses.

Впервые вместе с Ноэлом и Лиамом Галлахером на сцену в Кардиффе 4 июля поднялись другие парни из Oasis: Бонхэд, Энди Белл и Гэм Арчер. Не хватало лишь ударника Алана Уайта. Перед выходом легенд публику подогрело классное видеошоу. Уже после него некоторых в многотысячной толпе можно было выносить. Когда же на сцену вышли Ноэл в голубой рубашке и Лиам в очередном анораке (из-за него я тоже стал носить их), большинство завопило так, что некоторых действительно увезли на скорых. Это было, правда, мощно.

Фото: Martin Harris/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Я уже послушал некоторые песни с концерта. Что ж, все по-прежнему при этих парнях. Лиам хорош как вокалист, как и 30 лет назад, показывает всем своим видом, точно Джонни Роттен: «Да пошли вы все! Мне плевать!» Но главное — это гитара Ноэла: в ней до сих пор жива магия. Очень плотно, очень динамично и вместе с тем вдумчиво. Ощущения, что это исключительно ради денег, нет и близко. С особым вниманием я послушал и посмотрел одну из моих любимых песен Oasis — Some Might Say. Звучит! Остальные боевики так же на месте: Wonderwall, Don’t Look Back in AngerП Live Forever и прочее.

Фото: Martin Harris/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Последнюю композицию Oasis — Live Forever — посвятили недавно погибшему в автокатастрофе футболисту Диогу Жоте. Любопытно, что португалец выступал за «Ливерпуль», а сами братья Галлахеры — одни из самых известных болельщиков «Манчестер Сити», что всякий раз подчеркивают, в том числе на концертах. Но тут спели как надо — и люди плакали. Честно сказать, я тоже растрогался — не только из-за ушедших, но и из-за возвратившихся на сцену. Растрогался и подпел: You and I are gonna live forever! Как минимум попытаться можно — жить если не вечно, то достойно.