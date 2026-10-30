Врач Стадникова объяснила опасность скрытого повышенного давления

По ее словам, ориентироваться на головную боль или слабость нельзя: точные данные дает только тонометр. Взрослым старше 18 лет стоит проверять показатели минимум раз в год, а после 40 лет и людям из групп риска — регулярно.

Специалист отметила, что одного замера бывает недостаточно из-за гипертензии белого халата или маскированной формы болезни, когда показатели растут вне кабинета врача. В таких случаях требуется суточное мониторирование. Кроме того, в 5–10% случаев стойкое высокое давление вызвано сбоями в работе щитовидной железы или надпочечников, поэтому при отклонениях от нормы необходимо пройти обследование.