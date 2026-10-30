Подмосковный нарколог Холдин: даже небольшие дозы алкоголя повышают риск инсульта

Даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на состоянии сосудов и повысить риск инсульта. Об этом предупредили специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера.

После употребления спиртного сосуды сначала расширяются, однако затем под действием адреналина и гормонов стресса могут резко сужаться. Это вызывает скачки артериального давления. Регулярные перепады постепенно повреждают сосудистые стенки.

Кроме того, алкоголь повышает проницаемость стенок сосудов. В них легче проникают токсичные вещества и жиры, что способствует развитию хронического воспаления и ускоряет образование атеросклеротических бляшек.

«Все эти процессы могут привести к инсульту», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому распространенное мнение о том, что один бокал не причинит вреда, — миф.