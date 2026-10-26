Нижегородский врач Савицкая рассказала, что до 80% случаев инсульта можно предотвратить

До 80% случаев инсульта можно предотвратить, если контролировать факторы риска и знать первые признаки нарушения мозгового кровообращения. Об этом ИА «Время Н» сообщила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Инсульт остается одной из главных причин смертности и инвалидизации в России, отметила Савицкая. Одним из главных факторов риска является артериальная гипертония, опасность также повышают высокий холестерин, диабет, курение и малоподвижный образ жизни. Для профилактики врачи рекомендуют регулярно измерять давление, проходить диспансеризацию, отказаться от курения и ежедневно уделять физической активности не менее 30 минут.

Первые признаки инсульта помогает определить правило «УЗП»: асимметричная улыбка, невнятная речь и слабость в одной руке. При обнаружении симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. До прибытия медиков нужно уложить человека, приподняв голову, обеспечить доступ воздуха и не давать еду или лекарства. Первые часы после начала инсульта считаются наиболее важными для лечения, поэтому при подозрении на приступ нельзя ждать или пытаться помочь самостоятельно.