Россияне стали чаще заменять кофе напитком из желудей

Ura.ru: в отличие от обычного кофе, в желудевом напитке нет кофеина

Россияне все чаще заменяют кофе и цикорий напитком из желудей. Об этом сообщил URA.RU .

Желудевый кофе готовят из плодов дуба: их очищают, измельчают в кашицу для равномерной обжарки и перемалывают в порошок. По словам директора Музея дуба и Музея кота под Звенигородом, дендротерапевта Галины Рязановой, для производства 120 г кофе (месячная норма) нужно собрать 1,5 кг желудей.

В отличие от обычного кофе, в желудевом напитке нет кофеина. В его составе — сложные углеводы, растительный белок, кверцетин, дубильные вещества и набор микроэлементов: магний, калий, фосфор, кальций, железо, цинк, а также витамины B1, B2, B3, B6, B9, PP. Калорийность превышает 500 ккал на 100 г, но в разумных дозах напиток подходит даже следящим за весом.

Желудевый кофе не вызывает скачков давления и тахикардии, поэтому его выбирают гипертоники, люди с нарушениями сна, тревожностью и заболеваниями сердца. Беременным и детям его рекомендуют после консультации с врачом. Аллергия на желуди встречается редко, но индивидуальная непереносимость возможна.

Готовят напиток как обычный кофе — в турке, френч-прессе или кофеварке, из расчета 1 ч. л. на 100–200 мл воды. Чтобы раскрыть вкус, в напиток добавляют мед, сахар, молоко или пряности — корицу, мускатный орех, кардамон, имбирь.