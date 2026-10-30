Невролог Привалова объяснила двукратный рост инсультов у молодежи стрессом и малоподвижным образом жизни

Заболеваемость инсультом в возрастной группе от 18 до 49 лет выросла почти вдвое из-за стресса и малоподвижного образа жизни. Об этом в интервью газете «Петербургский дневник» рассказала кандидат медицинских наук Мария Привалова.

По словам врача, современные молодые люди страдают от дефицита двигательной активности, неправильного питания и постоянной сидячей работы за компьютером.

Привалова отметила, что обычные КТ и МРТ не помогают предотвратить сосудистую катастрофу, поскольку фиксируют только уже произошедший инсульт. Для своевременной профилактики и выявления скрытых аневризм специалист рекомендовала исследовать состояние сосудов с помощью дуплексного сканирования или ангиографии, а также контролировать артериальное давление, уровни сахара и холестерина в крови.