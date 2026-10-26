Пензенский Минздрав предупредил о риске инсульта из-за избытка соли

Чрезмерное употребление соли приводит к росту артериального давления и повышает риск развития инсульта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пензенской области, передает ИА «ПензаПресс» .

В ведомстве уточнили, что избыток соли задерживает воду в организме, увеличивая объем крови и создавая дополнительную нагрузку на сердце. Высокое давление делает сосуды более хрупкими и уязвимыми для закупорки или разрыва, из-за чего кровь перестает поступать в мозг.

Суточная норма потребления соли составляет пять граммов. Чтобы не превышать ее, специалисты рекомендуют не досаливать готовую еду, выбирать продукты с низким содержанием соли и ограничить в рационе фастфуд, полуфабрикаты, колбасы и сосиски.