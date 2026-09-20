Цифры растут. Как голосовало Подмосковье в субботу: самые интересные моменты

Политики, строгие наблюдатели, герои России и простые семьи на участках — так проходят важнейшие выборы страны в Московской области. Зачем к избирательным урнам приходили с ящерицами и чайками, что показала явка и чем запомнится второй день голосования в Подмосковье — в материале 360.ru.

Цифры растут: что показала явка К вечеру 19 сентября общая явка на выборах депутатов Государственной Думы превысила 40%. На федеральной платформе ДЭГ к этому времени проголосовали более 3,26 миллиона человек из примерно 4,03 миллиона зарегистрированных участников — 80,99%. Динамика роста явки особенно заметна в Подмосковье. Регион, как и многие другие субъект, выбирает не только представителей в федеральный парламент, но и членов регионального законодательного органа власти - Московской областной Думы. Здесь уже к 15:00 избирательные комиссии зафиксировали явку в 33,02%. Секретарь избиркома Московской области Роман Фурс в беседе с прессой заметил, что голосование в регионе идет спокойно, без существенных нарушений. Легитимность процесса на 3925 открытых участках Подмосковья контролируется предельно жестко. Партия «Единая Россия» выставила внушительный корпус из четырех тысяч наблюдателей. Подключился и международный аудит: региональный Центр общественного наблюдения посетили делегации из шести стран — Сербии, Аргентины, Ливана, Испании, Греции и Конго. Кроме того, в регионе действуют ситуационные центры и горячие линии, через которые принимаются обращения граждан.

Фото: РИА «Новости»

«Стабильность — это уверенность». Как голосовали политики и герои России Второй день выборов в Подмосковье прошел под знаком высокой активности ключевых политических фигур и лидеров мнений. Многие кандидаты и действующие депутаты решили прийти на участки в субботу. Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» и кандидат на текущих выборах Игорь Брынцалов лично проверил организацию голосования на нескольких избирательных участках в Реутове. Он отметил высокую явку избирателей. На участок во Дворце культуры «Россия» в Серпухове пришел также депутат Госдумы Александр Коган. Его «Единая Россия» выдвинула кандидатом по Серпуховскому одномандатному округу. Политик обратил внимание на важность каждого голоса избирателей. Андрей Булгаков, глава Щелкова и кандидат-одномандатник в Мособлдуму от «Единой России», пришел на избирательный участок в микрорайоне Жегалово вместе с местными депутатами, молодежью и участниками СВО.

Фото: Отделение «Единой России» в Мытищах

Бойцы СВО голосуют на выборах не только через ДЭГ, но и на избирательных участках. УИК в Одинцовском округе посетил ветеран спецоперации Павел Коломацкий. Он кандидат «Единой России» в региональный парламент.

Приятно видеть, что жители приходят голосовать семьями, вместе с детьми, бабушками и дедушками. Это показывает высокий уровень ответственности жителей за будущее нашего округа и всей страны. Павел Коломацкий

Фото: Архив подмосковного отделения «Единой России»

Пришла на выборы в Одинцове и Герой России Людмила Болилая. Военный фельдшер из Ступина является членом «Единой России», партия выдвинула ее кандидатом в федеральной части региональной группы Московской области на выборах в Госдуму. «Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, когда важные решения принимаются с учетом интересов людей, а не ради сиюминутных эффектов», — заметила Людмила Болилая.

Фото: РИА «Новости»

Честно и открыто. Как оценили выборы в Подмосковье На спокойный ход выборов в Подмосковье обратил внимание координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев. Он отметил, что голосование идет в «честной конкуренции». «Наблюдается честная, справедливая и добросовестная конкуренция между партиями и кандидатами», — заметил Валерий Селезнев. Сопредседатель «Зеленых» Руслан Хвостов такое мнение коллеги поддержал. По его мнению, в Подмосковье электоральный процесс устроен прозрачно, участники не используют ни грязных технологий, ни административного ресурса. «Каждая партия может иметь своих наблюдателей. Нам удобнее использовать общественное наблюдение, которому мы доверяем, считаем, что оно очень эффективное. В целом организованная, высокотехнологичная, удобная кампания», — заметил также первый секретарь областного комитета партии «Коммунисты России» Илья Клейменов. Свои наблюдатели есть у партии «Новые люди». Руководитель этой фракции в Московской областной Думе Лев Закиров выразил благодарность Общественной палате за доступ к оперативному обмену информацией. Отметил он и простоту и удобство ДЭГ. Высоко оценил организацию выборов в Подмосковье казахстанский парламентарий Константин Авершин.

Фото: РИА «Новости»

Чем запомнятся выборы в Подмосковье Второй день в Московской области запомнился не только цифрами, но и живой атмосферой. На многих участках царила почти праздничная обстановка. Для многих жителей поход на участок стал семейным событием, а в некоторых городах голосование сопровождалось небольшими перформансами. В Бронницах на участок № 91 пришли люди в костюмах Чебурашки, Крокодила Гены и медведя. Еще два избирателя в костюмах медведей появились на участке № 218 в клубе ансамбля РВСН «Красная звезда». Избирательный участок во Дворце спорта «Багратион» в Можайском округе тоже посетил необычный гость — ростовой медведь Мишка. А в Клину девушка решила голосовать вместе с большой леопардовой ящерицей. Посмотреть на леопардового геккона собрались все присутствующие.

Фото: 360.ru

В том же городе на выборы пришла многодетная семья. У них 13 детей, 12 из них — приемные. Из зоны СВО к родным с наградами вернулся старший брат – 22-летний Анатолий. Молодой человек женат, его супруга ждет ребенка.

В Лобне голосовать «прилетела» пара чаек. Эта птица — символ города, поэтому мать и дочь выбрали такие костюмы для похода на УИК. Во Дворец культуры в Люберцах заглянул даже Дед Мороз. Он принес собравшимся подарки и рассказал, что уже голосовал через ДЭГ.

Фото: 360.ru

Переоделся в символ поселка Быково и житель Раменского городского округа. Стих выборам посвятил также 86-летний поэт из Химок — свое произведение он прочитал на избирательном участке в ДЮТ «Интеграл». Другая поэтесса, Валерия Калицкая, проголосовала дома с помощью шрифта Брайля. В талдомскую школу № 3 на участок пришла девушка в костюме сказочного тролля.

Фото: 360.ru