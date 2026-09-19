Депутат Госдумы Коган обратил внимание на важность каждого голоса на выборах

С помощью голосования жители Московской области проявляют гражданскую позицию и выбирают тех, кто будет отстаивать интересы региона на федеральном и региональном уровнях. Это реальный способ повлиять на будущее страны, региона и родного города, заявил Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган.

Парламентарий рассказал, что проголосовал на участке УИК в Раменском. Он обратил внимание большое количество людей, которые приходят семьями.

«Особенно радует, что взрослые на своем примере учат детей ответственности: они показывают, что участие в выборах — не просто долг, а проявление гражданской зрелости и заботы о завтрашнем дне», — уточнил он.

Депутат поблагодарил членов участковых и территориальных избирательных комиссий за профессионализм.

На участках работают тысячи наблюдателей от различных кандидатов, партий и общественных организаций. От «Единой России» за прозрачностью процесса в Подмосковье следят примерно четыре тысячи человек.