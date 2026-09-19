Явка на выборах в Подмосковье достигла 38,81% к 20:00

Явка избирателей в Московской области по состоянию на 20:00 второго дня голосования составила 38,81%. Такие данные привел Мособлизбирком .

Непосредственно на избирательные участки пришли 32,84% избирателей. Среди участников дистанционного электронного голосования явка достигла 83,04%.

Голосование продолжится 20 сентября. Это будет третий и заключительный день выборов депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Также этот день называется Единым днем голосования (ЕДГ).

В Московском регионе 19 сентября завершился второй день голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.