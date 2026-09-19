Поэтесса из Можайского округа проголосовала на дому с помощью шрифта Брайля

В первый день голосования жительница деревни Клементьево, поэтесса Валерия Калицкая воспользовалась правом надомного голосования. Члены участковой комиссии прибыли к ней с переносной урной и специальными бюллетенями, продублированными шрифтом Брайля.

Валерия Калицкая — известный в Можайске автор, выпустившая пять сборников стихов, последний из которых называется «Без ошибок». Она является инвалидом по зрению: в 10 лет перенесла грипп, давший осложнение, и к 18 годам практически ослепла. Несмотря на это, она окончила музыкальную школу и педагогический институт, 22 года работала музыкальным руководителем в детском саду и самостоятельно выучила шрифт Брайля. Ее помощник — собака-поводырь по кличке Юна.

По словам поэтессы, она всегда участвует в выборах и считает это своим гражданским долгом. Также женщина отметила, что сейчас все организовано очень удобно, и ей действительно было легко сделать свой выбор.

Напомним, если вы не можете прийти на участок по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, можно позвонить в участковую комиссию — и ее члены приедут к вам на дом. Зарегистрироваться на выездное голосование можно до 14:00 20 сентября.