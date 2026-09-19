Спикер Мособлдумы Брынцалов изучил организацию голосования в Реутове

Спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов посетил несколько избирательных участков в Реутове. Там он пообщался с членами комиссий и наблюдателями.

Вместе с главой наукограда Алексеем Ковязиным и главой Балашихи Сергеем Юровым Брынцалов оценил работу избирательных участков № 2662, № 2663, № 2664 и № 2665 в школе № 6.

«Поговорили с представителями всех четырех комиссий. По словам членов УИК, явка сегодня гораздо больше, чем вчера. И это естественно, так как выходной», — подчеркнул он.

Спикер Мособлдумы подчеркнул, что на всех участках УИК обеспечили безопасность и видеонаблюдение.

«Организация выборов в Реутове всегда была на хорошем уровне. И сегодня мы в этом еще раз убедились», — добавил он.

Выборы депутатов Госдумы и Московской областной Думы проходят в Подмосковье с 18 по 20 сентября. В обеспечении прозрачности процесса участвуют тысячи наблюдателей. Со стороны «Единой России» за ситуацией на участках в области наблюдают четыре тысячи человек.