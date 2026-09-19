Международные наблюдатели из Сербии, Конго, Аргентины, Ливана, Греции и Испании посетили Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Об этом сообщил пресс-центр Подмосковья по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

Делегации показали работу центра, куда поступает информация с избирательных участков региона. Это позволяет круглосуточно наблюдать за ходом голосования.

Исполнительный секретарь Антиимпериалистического интернационала народов из Аргентины Луис Перес Лейра заявил, что представители делегации оценили организацию и доступность голосования.

«Мы по-настоящему впечатлены тем, насколько выборы хорошо организованы и прозрачны», — отметил он.

Ранее Центр общественного наблюдения Московской области посетила делегация Шанхайской организации сотрудничества. С его работой познакомились представители Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Для них также провели экскурсию и показали, как организовано наблюдение за голосованием.