Герой России, фельдшер из Ступина Людмила Болилая заявила, что голосование на выборах — возможность самим определить будущее страны. Она подчеркнула, что уверенность в завтрашнем дне начинается с голоса каждого избирателя.

Трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы стартовало 18 сентября. Оно продлится три дня — до 20 сентября.

Болилая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя России за подвиг, совершенный в зоне спецоперации. Фельдшер отметила, что решение россиян станет спокойным, но четким сигналом миру о том, что сплоченность жителей страны не разрушить.

«Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, когда важные решения принимаются с учетом интересов людей, а не ради сиюминутных эффектов», — подчеркнула Герой России.

По состоянию на 17:30 по московскому времени явка на выборы в Московской области составила 14,86%.