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    Россию хотели утопить в бюрократическом болоте. Почему мы вышли из Рамсарской конвенции

    Фото: РИА «Новости»

    Прошел почти год с тех пор, как Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Документ экологический, но причины политические. Что изменилось с тех пор и как защищаются водоемы в нынешних условиях, узнал 360.ru.

    Что такое Рамсарская конвенция

    Конвенция названа в честь иранского города Рамсар, в котором была подписана 2 февраля 1971 года под эгидой ЮНЕСКО. Официально это конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, в основном в качестве мест обитания водоплавающих птиц.

    Уникальность Рамсарской конвенции — в принципиально новом взгляде на защиту природы, сообщил 360.ru эксперт по информационной и экологической безопасности, член Научного совета «Экология Москвы», старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рыбальченко. Она стала одним из первых глобальных договоров, посвященных охране не отдельного вида животных, а целой категории экосистем — водно-болотных угодий.

    Фото: РИА «Новости»

    Страны — участницы Рамсарской конвенции взяли на себя обязательство выделить особо ценные территории и поддерживать их экологическое состояние, учитывать водно-болотные угодья в хозяйственном планировании, сообщать об опасных изменениях и развивать международное сотрудничество.

    Можно охранять редкую птицу, запрещать охоту и создавать программы восстановления ее численности. Но если высохло озеро, где она кормится, исчезли мелководья и заросли камыша, то одной охраны птицы недостаточно. Сохранять нужно не только живой организм, но и условия.

    Илья Рыбальченко

    Эколог

    При этом от подписавших конвенцию стран не требовалось превращать каждое болото в абсолютно закрытый заповедник. Ее ключевое понятие — wise use, или «разумное использование». Это означает, что хозяйственная деятельность допустима, пока сохраняются основные экологические характеристики территории.

    Чем ценятся болота и почему их нужно охранять

    Болота ценны и требуют охраны по нескольким причинам, сообщил 360.ru координатор программы экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Он сравнил топи с губками.

    «Когда есть болота, они накапливают воду и отдают ее медленно. В результате весенний паводок, если речь идет о нашей территории, или, например, дожди, как в Индии, накапливаются в болотах и затем медленнее отдаются в реки», — сказал специалист.

    Фото: РИА «Новости»

    Шкрадюк напомнил, как из-за осушения болота в верховье Днепра полностью прекратилось судоходство в Смоленске. Это произошло как раз в год принятия Советским Союзом Рамсарской конвенции.

    «Болота очищают воду. Казалось бы, болотная вода грязная. Она мутная, потому что там много органических частиц, на которых сидят микробы, перерабатывающие разные вещества в воде. <…> Из болот вода вытекает чистой», — сказал специалист.

    Кроме того, болото является местом жительства огромного количества животных: водоплавающих птиц, рыб, насекомых, земноводных, растений. Собеседник 360. ru заявил, что это важно для биоразнообразия.

    Фото: РИА «Новости»

    «Чем больше растений и животных есть в природе, тем более устойчива она ко всяким пертурбациям: засухе, наводнениям, извержениям вулканов, землетрясениям и так далее. То есть один-два вида могли бы погибнуть при тех пертурбациях, которые природа, состоящая из тысяч видов, спокойно переживает», — объяснил он.

    Водоемы смягчают климат, рядом с ними летом не так жарко, а зимой не так холодно. Они, наряду с лесами, также являются важным поглотителем углекислого газа и производителем кислорода.

    Водно-болотные угодья международного значения в России

    Россия в составе СССР присоединилась к соглашению 15 февраля 1974 года. Как и другие подписавшиеся страны, она выделила водно-болотные угодья международного значения, установила контроль и охрану над ними.

    Фото: РИА «Новости»

    «До выхода из конвенции Россия имела 35 водно-болотных угодий международного значения общей площадью около 10,32 миллиона гектаров — территория, сопоставимая с площадью Исландии», — сообщил Рыбальченко.

    В этот список входили дельта Волги, плавни Кубани, мелководья отдельных крупных водохранилищ, озеро Ханка, Кандалакшский залив, озеро Чаны, Мшинское болото и Торейские озера. Шкрадюк сообщил, что к Рамсарским угодьям относились также обширные территории тундры, которой требовалась охрана от газо- и нефтедобытчиков.

    Включение в Рамсарскую конвенцию означает реальный международный статус. И если кто-то захочет угробить болото нефтедобычей или застроить, он должен сообщать об этом в международный секретариат конвенции, что неприятно.

    Игорь Шкрадюк

    Координатор программы экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы

    В очередь на включение в Рамсарскую конвенцию, по его информации, стояли еще 166 российских болот. Этот список подготовили биологи, рассчитывавшие таким образом защитить водоемы.

    Охрана природы как инструмент политического влияния

    В июле 2025 года МИД России объявил о запуске бюрократических процедур для выхода из Рамсарской конвенции. Процесс завершился к 21 декабря. При этом страна обещала продолжить защищать водно-болотные угодья и совершенствовать нормативно-правовую базу в этой области.

    Фото: РИА «Новости»

    Все началось с того, что за столом, где десятилетиями обсуждали охрану болот и перелетных птиц, стали рассматривать последствия военных действий России на Украине, объяснил Рыбальченко. Ключевыми, по его словам, стали две резолюции:

    МИД России расценил это как выход за пределы природоохранного мандата и использование экологического механизма для политического давления. Другая сторона, по словам эколога, настаивала на том, что оценка ущерба является прямой обязанностью природоохранной организации.

    Последствия выхода из Рамсарской конвенции: год после

    Водно-болотные угодья не потеряли своей природной ценности после выхода России из Рамсарской конвенции, а режимы охраны не отменили автоматически, заявил Рыбальченко. Хотя обязательства страны по конвенции прекратились, действующие российские заповедники, национальные парки и заказники продолжили охраняться национальным законодательством.

    Фото: РИА «Новости»

    «Но есть важный нюанс: не каждое бывшее Рамсарское угодье целиком находится внутри особо охраняемой природной территории», — сказал эколог.

    Президент России Владимир Путин поручил провести инвентаризацию водно-болотных угодий, создать систему учета водоплавающих птиц, уточнить режимы охраны и развить международное сотрудничество. Минприроды подготовило законопроект о национальной системе защиты.

    «Болота объявят особо охраняемыми природными территориями и так далее», — пояснил Шкрадюк.

    Пока экологи, по его словам, относятся к законопроекту скептически, хотя еще не видели его. Проект должен пройти экологическую экспертизу, обязательно государственную и общественную.

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