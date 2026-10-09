Сегодня 04:30 Россию хотели утопить в бюрократическом болоте. Почему мы вышли из Рамсарской конвенции Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Прошел почти год с тех пор, как Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Документ экологический, но причины политические. Что изменилось с тех пор и как защищаются водоемы в нынешних условиях, узнал 360.ru.

Что такое Рамсарская конвенция Конвенция названа в честь иранского города Рамсар, в котором была подписана 2 февраля 1971 года под эгидой ЮНЕСКО. Официально это конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, в основном в качестве мест обитания водоплавающих птиц. Уникальность Рамсарской конвенции — в принципиально новом взгляде на защиту природы, сообщил 360.ru эксперт по информационной и экологической безопасности, член Научного совета «Экология Москвы», старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Рыбальченко. Она стала одним из первых глобальных договоров, посвященных охране не отдельного вида животных, а целой категории экосистем — водно-болотных угодий.

Фото: РИА «Новости»

Страны — участницы Рамсарской конвенции взяли на себя обязательство выделить особо ценные территории и поддерживать их экологическое состояние, учитывать водно-болотные угодья в хозяйственном планировании, сообщать об опасных изменениях и развивать международное сотрудничество.

Можно охранять редкую птицу, запрещать охоту и создавать программы восстановления ее численности. Но если высохло озеро, где она кормится, исчезли мелководья и заросли камыша, то одной охраны птицы недостаточно. Сохранять нужно не только живой организм, но и условия. Илья Рыбальченко Эколог

При этом от подписавших конвенцию стран не требовалось превращать каждое болото в абсолютно закрытый заповедник. Ее ключевое понятие — wise use, или «разумное использование». Это означает, что хозяйственная деятельность допустима, пока сохраняются основные экологические характеристики территории. Чем ценятся болота и почему их нужно охранять Болота ценны и требуют охраны по нескольким причинам, сообщил 360.ru координатор программы экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Он сравнил топи с губками. «Когда есть болота, они накапливают воду и отдают ее медленно. В результате весенний паводок, если речь идет о нашей территории, или, например, дожди, как в Индии, накапливаются в болотах и затем медленнее отдаются в реки», — сказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Шкрадюк напомнил, как из-за осушения болота в верховье Днепра полностью прекратилось судоходство в Смоленске. Это произошло как раз в год принятия Советским Союзом Рамсарской конвенции. «Болота очищают воду. Казалось бы, болотная вода грязная. Она мутная, потому что там много органических частиц, на которых сидят микробы, перерабатывающие разные вещества в воде. <…> Из болот вода вытекает чистой», — сказал специалист. Кроме того, болото является местом жительства огромного количества животных: водоплавающих птиц, рыб, насекомых, земноводных, растений. Собеседник 360. ru заявил, что это важно для биоразнообразия.

Фото: РИА «Новости»

«Чем больше растений и животных есть в природе, тем более устойчива она ко всяким пертурбациям: засухе, наводнениям, извержениям вулканов, землетрясениям и так далее. То есть один-два вида могли бы погибнуть при тех пертурбациях, которые природа, состоящая из тысяч видов, спокойно переживает», — объяснил он. Водоемы смягчают климат, рядом с ними летом не так жарко, а зимой не так холодно. Они, наряду с лесами, также являются важным поглотителем углекислого газа и производителем кислорода. Водно-болотные угодья международного значения в России Россия в составе СССР присоединилась к соглашению 15 февраля 1974 года. Как и другие подписавшиеся страны, она выделила водно-болотные угодья международного значения, установила контроль и охрану над ними.

Фото: РИА «Новости»

«До выхода из конвенции Россия имела 35 водно-болотных угодий международного значения общей площадью около 10,32 миллиона гектаров — территория, сопоставимая с площадью Исландии», — сообщил Рыбальченко. В этот список входили дельта Волги, плавни Кубани, мелководья отдельных крупных водохранилищ, озеро Ханка, Кандалакшский залив, озеро Чаны, Мшинское болото и Торейские озера. Шкрадюк сообщил, что к Рамсарским угодьям относились также обширные территории тундры, которой требовалась охрана от газо- и нефтедобытчиков.

Включение в Рамсарскую конвенцию означает реальный международный статус. И если кто-то захочет угробить болото нефтедобычей или застроить, он должен сообщать об этом в международный секретариат конвенции, что неприятно. Игорь Шкрадюк Координатор программы экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы

В очередь на включение в Рамсарскую конвенцию, по его информации, стояли еще 166 российских болот. Этот список подготовили биологи, рассчитывавшие таким образом защитить водоемы. Охрана природы как инструмент политического влияния В июле 2025 года МИД России объявил о запуске бюрократических процедур для выхода из Рамсарской конвенции. Процесс завершился к 21 декабря. При этом страна обещала продолжить защищать водно-болотные угодья и совершенствовать нормативно-правовую базу в этой области.

Фото: РИА «Новости»

Все началось с того, что за столом, где десятилетиями обсуждали охрану болот и перелетных птиц, стали рассматривать последствия военных действий России на Украине, объяснил Рыбальченко. Ключевыми, по его словам, стали две резолюции: в 2022 году участники конвенции приняли резолюцию XIV.20 об экологическом ущербе украинским водно-болотным угодьям;

в 2025 году резолюцией XV.24 продолжили работу по оценке разрушений и восстановлению территорий. МИД России расценил это как выход за пределы природоохранного мандата и использование экологического механизма для политического давления. Другая сторона, по словам эколога, настаивала на том, что оценка ущерба является прямой обязанностью природоохранной организации. Последствия выхода из Рамсарской конвенции: год после Водно-болотные угодья не потеряли своей природной ценности после выхода России из Рамсарской конвенции, а режимы охраны не отменили автоматически, заявил Рыбальченко. Хотя обязательства страны по конвенции прекратились, действующие российские заповедники, национальные парки и заказники продолжили охраняться национальным законодательством.

Фото: РИА «Новости»

«Но есть важный нюанс: не каждое бывшее Рамсарское угодье целиком находится внутри особо охраняемой природной территории», — сказал эколог. Президент России Владимир Путин поручил провести инвентаризацию водно-болотных угодий, создать систему учета водоплавающих птиц, уточнить режимы охраны и развить международное сотрудничество. Минприроды подготовило законопроект о национальной системе защиты.

«Болота объявят особо охраняемыми природными территориями и так далее», — пояснил Шкрадюк. Пока экологи, по его словам, относятся к законопроекту скептически, хотя еще не видели его. Проект должен пройти экологическую экспертизу, обязательно государственную и общественную.