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    Володин заявил, что Госдума в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

    Спикер ГД Володин: депутаты в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

    Shatokhina Natalia/news.ru
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

    ГД и депутаты в долгу перед теми, кто выполнил задачи государства и позволил состояться выборам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

    «Коллеги, мы в долгу перед теми, кто решал государственные задачи и ценой своей жизни выполнял все для того, чтобы прошли выборы», — сказал он.

    Володин заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие президента. Нельзя потерять Россию, как это случилось в 1917 и 1991 годах.

    Также Володин и парламентарии Госдумы девятого созыва встретили аплодисментами находившихся в зале бывшего председателя Госдумы IV и V созывов Бориса Грызлова и экс-председателя Госдумы VI созыва Сергея Нарышкина.

    «Когда мы говорим о пройденном пути, мы должны всегда помнить тех людей, которые закладывали эту основу», — сказал Володин.

    Он подчеркнул заслуги Грызлова и Нарышкина перед палатой парламента, заявив, что «на их долю выпало многое».

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