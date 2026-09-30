Володин заявил, что Госдума в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

Спикер ГД Володин: депутаты в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться

ГД и депутаты в долгу перед теми, кто выполнил задачи государства и позволил состояться выборам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании .

«Коллеги, мы в долгу перед теми, кто решал государственные задачи и ценой своей жизни выполнял все для того, чтобы прошли выборы», — сказал он.

Володин заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие президента. Нельзя потерять Россию, как это случилось в 1917 и 1991 годах.

Также Володин и парламентарии Госдумы девятого созыва встретили аплодисментами находившихся в зале бывшего председателя Госдумы IV и V созывов Бориса Грызлова и экс-председателя Госдумы VI созыва Сергея Нарышкина.

«Когда мы говорим о пройденном пути, мы должны всегда помнить тех людей, которые закладывали эту основу», — сказал Володин.

Он подчеркнул заслуги Грызлова и Нарышкина перед палатой парламента, заявив, что «на их долю выпало многое».