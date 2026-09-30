Путин заявил, что итоги выборов снова показали прочность политической системы России
Путин: итоги выборов вновь доказали прочность политической системы
Итоги выборов вновь продемонстрировали единство российского народа и прочность политической многопартийной системы страны. Об этом на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил президент Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет ТАСС.
Он также обратил внимание на высокую явку во время выборной кампании.
Глава государства назвал всех депутатов Госдумы соратниками в стремлении усилить процветание и безопасность России.
«Рассчитываю, что и в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны, нашего народа, будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий депутатов», — подчеркнул Путин.
Ранее президент встретился в Кремле с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем, а также с руководителем правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Во время переговоров он подтвердил намерение России развивать связи со страной по всем направлениям.