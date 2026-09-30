Путин заявил, что итоги выборов снова показали прочность политической системы России

Итоги выборов вновь продемонстрировали единство российского народа и прочность политической многопартийной системы страны. Об этом на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил президент Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет ТАСС .

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Он также обратил внимание на высокую явку во время выборной кампании.

Глава государства назвал всех депутатов Госдумы соратниками в стремлении усилить процветание и безопасность России.

«Рассчитываю, что и в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны, нашего народа, будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий депутатов», — подчеркнул Путин.

Ранее президент встретился в Кремле с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем, а также с руководителем правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Во время переговоров он подтвердил намерение России развивать связи со страной по всем направлениям.