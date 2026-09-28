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    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием в ГД

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера. Указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

    Савельев покинул пост зампреда правительства в связи с избранием депутатом Государственной думы. Указ вступил в силу со дня подписания 28 сентября.

    Виталий Савельев занял должность вице-премьера 14 мая 2024 года. До этого три с половиной года он был министром транспорта.

    Согласно российскому законодательству, парламентарии не имеют права занимать должности в правительстве.

    Выборы в Государственную думу IX созыва прошли 18–20 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Еще четыре места достались самовыдвиженцам.

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