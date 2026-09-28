Путин освободил Савельева от должности вице-премьера в связи с избранием в ГД

Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера. Указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Савельев покинул пост зампреда правительства в связи с избранием депутатом Государственной думы. Указ вступил в силу со дня подписания 28 сентября.

Виталий Савельев занял должность вице-премьера 14 мая 2024 года. До этого три с половиной года он был министром транспорта.

Согласно российскому законодательству, парламентарии не имеют права занимать должности в правительстве.

Выборы в Государственную думу IX созыва прошли 18–20 сентября. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Еще четыре места достались самовыдвиженцам.