Лавров рассказал о попытках Киева сорвать выборы в России

Киевский режим пытался сорвать выборы в России сразу после того, как Москва согласилась на трехстороннюю встречу по Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ.

По словам министра, это началось сразу после того, как Москва согласилась на предложение США о трехсторонней встрече по Украине. Лавров напомнил, что президент Владимир Путин говорил об этом предложении и о готовности определиться по деталям после выборов.

«Киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную думу», — подчеркнул Лавров.

Он также указал на беспрецедентное количество террористических атак в дни голосования. По его словам, удары наносились по гражданским целям, включая избирательные участки. Несколько человек получили ранения, есть погибший.

Ранее Лавров заявил, что Россия обозначила США свою позицию по возможной трехсторонней встрече по Украине.