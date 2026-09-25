Песков анонсировал региональную поездку Путина

Президент Владимир Путин в пятницу совершит поездку в регион России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента Путина в графике региональная поездка», — отметил он.

Песков добавил, что пресс-служба Кремля проинфорумирует о поездке в конкретное место назначения по факту прибытия.

«Мы традиционно их не анонсируем по понятным причинам. Будем давать по факту», — пояснил представитель Кремля.

Две недели назад глава государства поучаствовал в саммите БРИКС в Нью-Дели, где провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

До этого Путин 3 сентября прибыл во Владивосток, дал старт работе новых предприятий, провел совещание по развитию региона и пообщался с бизнесом.