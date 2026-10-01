Песков охарактеризовал выступление Путина в Мюнхене

Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене на Западе в основном истолковали как конфронтационное, но оно таким не было. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Давайте вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли в большинстве на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, Путин прямо заявлял о стремлении к взаимодействию, об открытости России к диалогу, но при этом указывал на нарастающие противоречия и те предпосылки конфронтации, которые он заметил.

Также Песков отметил, что предупреждение России о том, чем могут обернуться вероятные попытки блокировать Калининград, не носит конфронтационного характера.

До этого генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что получил предупреждение российской стороны о том, что страна намерена воспользоваться всем имеющимся арсеналом, включая ядерный, если НАТО попытается устроить блокаду.