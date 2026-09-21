Как прошли выборы в Подмосковье: главные итоги важнейшего для России голосования

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Три дня жители Подмосковья голосовали на ключевых для России выборах. В регионе открыли почти 4000 участков, на них пришли не только рядовые граждане, но и робот, Дед Мороз, ящерица и медведи. Последний день запомнился беспрецедентной смелостью работников УИК: как прошли выборы в Московской области и чем запомнились эти три дня региону, разбирался 360.ru.

Попытка ударов ВСУ и высокая явка В ночь перед последним днем голосования ВСУ попытались атаковать Подмосковье беспилотниками. Системы ПВО отработали штатно, над регионом сбили 249 украинских аппаратов в 17 городских округах. Несмотря на действия Украины, явка оставалась высокой — как и в предыдущие дни. Высокий темп задали уже первые сутки: к закрытию участков проголосовать успели 24,37% подмосковных избирателей. Через ДЭГ в первый же день проголосовали 480 339 жителей Московской области.

Фото: РИА «Новости»

Следить за порядком помогали наблюдатели и волонтеры. Каждый участок оборудовали камерами. Общественная палата региона подготовила больше 4000 наблюдателей. Голосовали в Подмосковье с космическим масштабом. Российские космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев исполнили свой гражданский долг прямо с орбиты. Их голоса зарегистрировали в Королеве. К концу второго дня свое право голоса реализовали 38,81% россиян в Московской области. По численности избирательной системы Подмосковье — уникальный регион. В Московской области 36 тысяч членов участковых комиссий — это самое большое число в России. И это неудивительно — численность избирателей региона составляет 6,1 миллиона. За организацию подготовки к Единому дню голосования отвечали 56 комиссий.

Фото: РИА «Новости»

Кого выбирали в Подмосковье Трехдневное голосование в Московской области стало одним из самых масштабных и обсуждаемых политических событий последних лет. С 18 по 20 сентября жители региона определяли свое будущее. Голосовали за депутатов Государственной думы IX созыва и новый состав Московской областной думы. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне одновременно проходили выборы депутатов местных советов. Кроме того, проводились дополнительные выборы депутата Совета депутатов Можайского муниципального округа. В Мособлдуму должны войти 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам. На выборах регионального парламента зарегистрировали восемь партий: «Единая Россия», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Зеленые» и ЛДПР.

Фото: РИА «Новости»

День третий. Герои на участках В ночь на воскресенье Московская область и столица подверглись попытке массированной атаки украинских БПЛА. Системы противовоздушной обороны в Подмосковье сбили 249 беспилотников. Пострадала председатель УИК в Ленинском округе Наталья Санайкина. Несмотря на полученные травмы, она вышла на работу в избирательную комиссию. Женщине уже позвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал, что местные власти окажут содействие в восстановлении дома Санайкиной. Динамика явки в последний день голосования: К 10:00 показатель достиг 40,10%.

В полдень цифра увеличилась до 42,04%.

Рубеж в 45,81% по явке в регионе преодолели к 15:00.

Видео: 360.ru

Кто из политиков голосовал в Подмосковье Избирательная кампания такого калибра традиционно превращается в смотр политических тяжеловесов. В Московской области на участках для голосования отметился весь цвет региональной и федеральной элиты. Андрей Воробьев, губернатор Московской области и член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», пришел на участок с дочерьми.

Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. У нас выборы не только в Государственную думу, но и в областную, и в местные советы депутатов. Это очень важное событие для всех. Андрей Воробьев

Фото: Евгений Пронин

Голосовали в Подмосковье и другие видные политики. Сергей Шойгу. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Проголосовал в первый день избирательного марафона, 18 сентября, на одном из участков в Московской области

Игорь Брынцалов. Спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, кандидат на текущих выборах. Проголосовал в Балашихе вместе с супругой

Денис Майданов. Народный артист России, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Партия выдвинула его кандидатом по Одинцовскому одномандатному округу № 124. Голосовал в Одинцове с женой

Андрей Булгаков. Глава городского округа Щелково, кандидат в депутаты Мособлдумы, представитель партии «Единая Россия». Прибыл на избирательный участок в микрорайоне Жегалово в сопровождении местной молодежи и участников СВО.

Павел Коломацкий. Ветеран специальной военной операции, кандидат в депутаты Мособлдумы от партии «Единая Россия». Исполнил свой гражданский долг в Одинцовском округе.

Видео: 360.ru

Людмила Болилая. Герой России, военный фельдшер, кандидат в Государственную думу от партии «Единая Россия». Проголосовала в Подмосковье.

Сергей Колунов. Депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по строительству и ЖКХ. Голосовал в красногорской школе № 16

Вячеслав Фетисов. Прославленный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы, выдвиженец от партии «Единая Россия». Использовал традиционный формат голосования на избирательном участке в Домодедово.

Никита Чаплин. Политик, кандидат, представитель партии «Единая Россия». Отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в городском округе Коломна.

Видео: 360.ru

Ветераны и карнавал на участках Звездами избирательных участков стали подмосковные долгожители. Во Фрязине свой голос отдал 100-летний ветеран Великой Отечественной Иван Жучков. Он прибыл на участок вместе со своей супругой. Оказалось, что за всю жизнь ветеран не пропустил ни одной избирательной кампании. В Электростали бюллетень опустил еще один 100-летний ветеран ВОВ, почетный гражданин города Николай Рысев. В Щелковском городском округе на дому свой выбор сделала Антонина Андреева, которая в годы Великой Отечественной спасала жизни красноармейцев. До столетнего юбилея женщине остался всего месяц. Почетный гражданин Балашихи, ветеран ВОВ Василий Голотюк тоже пришел на участок с супругой. В этом году мужчине исполнилось 96 лет.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Для многих жителей Подмосковья поход на избирательный участок трансформировался в легитимный повод для карнавала. Три дня голосования сгенерировали такой объем позитивных инфоповодов, что социологам впору писать диссертации.

В Бронницах на участок № 91 заглянула целая делегация, словно сошедшая с экранов студии «Союзмультфильм»: избиратели пришли в костюмах Чебурашки, Крокодила Гены и Колобка. В Можайском округе, в клубе ансамбля РВСН «Красная звезда» и во Дворце спорта «Багратион», тоже голосовали белые и бурые медведи. Жительница Лобни вместе со своей дочерью пришли исполнить гражданский долг в костюмах чаек — эта птица является официальным символом их родного города. В Талдоме всех удивила девушка, явившаяся к терминалам в костюме сказочного тролля. Житель Раменского нарядился в быка, в символ поселка Быково. Не обошлось и без новогоднего чуда: во Дворец культуры в Люберцах пришел Дед Мороз. Он раздал присутствующим подарки и признался, что сам уже давно проголосовал самым современным способом — через ДЭГ.

Фото: РИА «Новости»

Силовые рекорды и экзотические звери Дистанционное электронное голосование породило совершенно новый жанр электорального перформанса. Знаменитый люберецкий спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», умудрился проголосовать онлайн со штангой в руках. Молодожены из Ленинского стали первыми избирателями на участке № 3622 и вернулись праздновать. Жених и невеста из Видного пришли на участок прямо со свадьбы. Разбавили политическую повестку и любимцы семьи. В Щелкове к участку пришел «Корги Отряд». В Клину девушка пришла голосовать с леопардовым гекконом. Там же проголосовала многодетная семья: у родителей 13 детей, 12 из них приемные, а старший брат Анатолий, 22 года, вернулся с наградами из зоны СВО. Фермер Олег Сирота привел робота. Бюллетень железному человеку не выдали, но в кабинку пустили вместе с хозяином.

Видео: 360.ru