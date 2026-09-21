Как прошли выборы в Подмосковье: главные итоги важнейшего для России голосования
Три дня жители Подмосковья голосовали на ключевых для России выборах. В регионе открыли почти 4000 участков, на них пришли не только рядовые граждане, но и робот, Дед Мороз, ящерица и медведи. Последний день запомнился беспрецедентной смелостью работников УИК: как прошли выборы в Московской области и чем запомнились эти три дня региону, разбирался 360.ru.
Попытка ударов ВСУ и высокая явка
В ночь перед последним днем голосования ВСУ попытались атаковать Подмосковье беспилотниками. Системы ПВО отработали штатно, над регионом сбили 249 украинских аппаратов в 17 городских округах.
Несмотря на действия Украины, явка оставалась высокой — как и в предыдущие дни. Высокий темп задали уже первые сутки: к закрытию участков проголосовать успели 24,37% подмосковных избирателей.
Через ДЭГ в первый же день проголосовали 480 339 жителей Московской области.
Следить за порядком помогали наблюдатели и волонтеры. Каждый участок оборудовали камерами. Общественная палата региона подготовила больше 4000 наблюдателей.
Голосовали в Подмосковье с космическим масштабом. Российские космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев исполнили свой гражданский долг прямо с орбиты. Их голоса зарегистрировали в Королеве.
К концу второго дня свое право голоса реализовали 38,81% россиян в Московской области.
По численности избирательной системы Подмосковье — уникальный регион. В Московской области 36 тысяч членов участковых комиссий — это самое большое число в России. И это неудивительно — численность избирателей региона составляет 6,1 миллиона. За организацию подготовки к Единому дню голосования отвечали 56 комиссий.
Кого выбирали в Подмосковье
Трехдневное голосование в Московской области стало одним из самых масштабных и обсуждаемых политических событий последних лет.
С 18 по 20 сентября жители региона определяли свое будущее. Голосовали за депутатов Государственной думы IX созыва и новый состав Московской областной думы.
В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне одновременно проходили выборы депутатов местных советов. Кроме того, проводились дополнительные выборы депутата Совета депутатов Можайского муниципального округа.
В Мособлдуму должны войти 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам.
На выборах регионального парламента зарегистрировали восемь партий: «Единая Россия», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Зеленые» и ЛДПР.
День третий. Герои на участках
В ночь на воскресенье Московская область и столица подверглись попытке массированной атаки украинских БПЛА. Системы противовоздушной обороны в Подмосковье сбили 249 беспилотников.
Пострадала председатель УИК в Ленинском округе Наталья Санайкина. Несмотря на полученные травмы, она вышла на работу в избирательную комиссию.
Женщине уже позвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал, что местные власти окажут содействие в восстановлении дома Санайкиной.
Динамика явки в последний день голосования:
- К 10:00 показатель достиг 40,10%.
- В полдень цифра увеличилась до 42,04%.
- Рубеж в 45,81% по явке в регионе преодолели к 15:00.
Кто из политиков голосовал в Подмосковье
Избирательная кампания такого калибра традиционно превращается в смотр политических тяжеловесов. В Московской области на участках для голосования отметился весь цвет региональной и федеральной элиты.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области и член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», пришел на участок с дочерьми.
Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. У нас выборы не только в Государственную думу, но и в областную, и в местные советы депутатов. Это очень важное событие для всех.
Андрей Воробьев
Голосовали в Подмосковье и другие видные политики.
- Сергей Шойгу. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Проголосовал в первый день избирательного марафона, 18 сентября, на одном из участков в Московской области .
- Игорь Брынцалов. Спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, кандидат на текущих выборах. Проголосовал в Балашихе вместе с супругой .
- Денис Майданов. Народный артист России, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия». Партия выдвинула его кандидатом по Одинцовскому одномандатному округу № 124. Голосовал в Одинцове с женой.
- Андрей Булгаков. Глава городского округа Щелково, кандидат в депутаты Мособлдумы, представитель партии «Единая Россия». Прибыл на избирательный участок в микрорайоне Жегалово в сопровождении местной молодежи и участников СВО.
- Павел Коломацкий. Ветеран специальной военной операции, кандидат в депутаты Мособлдумы от партии «Единая Россия». Исполнил свой гражданский долг в Одинцовском округе.
- Людмила Болилая. Герой России, военный фельдшер, кандидат в Государственную думу от партии «Единая Россия». Проголосовала в Подмосковье.
- Сергей Колунов. Депутат Госдумы от «Единой России», зампред комитета по строительству и ЖКХ. Голосовал в красногорской школе № 16.
- Вячеслав Фетисов. Прославленный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы, выдвиженец от партии «Единая Россия». Использовал традиционный формат голосования на избирательном участке в Домодедово.
- Никита Чаплин. Политик, кандидат, представитель партии «Единая Россия». Отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в городском округе Коломна.
Ветераны и карнавал на участках
Звездами избирательных участков стали подмосковные долгожители. Во Фрязине свой голос отдал 100-летний ветеран Великой Отечественной Иван Жучков. Он прибыл на участок вместе со своей супругой. Оказалось, что за всю жизнь ветеран не пропустил ни одной избирательной кампании.
В Электростали бюллетень опустил еще один 100-летний ветеран ВОВ, почетный гражданин города Николай Рысев.
В Щелковском городском округе на дому свой выбор сделала Антонина Андреева, которая в годы Великой Отечественной спасала жизни красноармейцев. До столетнего юбилея женщине остался всего месяц.
Почетный гражданин Балашихи, ветеран ВОВ Василий Голотюк тоже пришел на участок с супругой. В этом году мужчине исполнилось 96 лет.
Для многих жителей Подмосковья поход на избирательный участок трансформировался в легитимный повод для карнавала. Три дня голосования сгенерировали такой объем позитивных инфоповодов, что социологам впору писать диссертации.
В Бронницах на участок № 91 заглянула целая делегация, словно сошедшая с экранов студии «Союзмультфильм»: избиратели пришли в костюмах Чебурашки, Крокодила Гены и Колобка.
В Можайском округе, в клубе ансамбля РВСН «Красная звезда» и во Дворце спорта «Багратион», тоже голосовали белые и бурые медведи.
Жительница Лобни вместе со своей дочерью пришли исполнить гражданский долг в костюмах чаек — эта птица является официальным символом их родного города.
В Талдоме всех удивила девушка, явившаяся к терминалам в костюме сказочного тролля. Житель Раменского нарядился в быка, в символ поселка Быково.
Не обошлось и без новогоднего чуда: во Дворец культуры в Люберцах пришел Дед Мороз. Он раздал присутствующим подарки и признался, что сам уже давно проголосовал самым современным способом — через ДЭГ.
Силовые рекорды и экзотические звери
Дистанционное электронное голосование породило совершенно новый жанр электорального перформанса. Знаменитый люберецкий спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», умудрился проголосовать онлайн со штангой в руках.
Молодожены из Ленинского стали первыми избирателями на участке № 3622 и вернулись праздновать. Жених и невеста из Видного пришли на участок прямо со свадьбы.
Разбавили политическую повестку и любимцы семьи. В Щелкове к участку пришел «Корги Отряд».
В Клину девушка пришла голосовать с леопардовым гекконом. Там же проголосовала многодетная семья: у родителей 13 детей, 12 из них приемные, а старший брат Анатолий, 22 года, вернулся с наградами из зоны СВО.
Фермер Олег Сирота привел робота. Бюллетень железному человеку не выдали, но в кабинку пустили вместе с хозяином.
Не осталась в стороне и творческая интеллигенция. В Химках 86-летний поэт прочитал стихотворение собственного сочинения прямо на участке в ДЮТ «Интеграл». Незрячая поэтесса Валерия Калицкая проголосовала на дому, используя специальные трафареты со шрифтом Брайля.
Люди голосовали даже в аэропорту. Особый участок развернули на территории Шереметьева, в зоне прилета.
Главные итоги выборов
К 01:20 ЦИК обработал более половины протоколов на выборах в Госдуму. «Единая Россия» по федеральному округу лидирует с 57,75% голосов.
На втором месте — КПРФ (13,78%), на третьем — ЛДПР (8,78%), на четвертом — «Новые люди» (7,89%). Пятипроцентный барьер также преодолевает «Справедливая Россия» (5,13%).
Кандидаты от «Единой России» также набирают большинство голосов в 161 одномандатном округе. В Москве выдвиженцы от ЕР побеждают во всех округах.
На выборах в Московскую областную думу также предварительно побеждает «Единая Россия» с 51,46% голосов после обработки 10,64% протоколов (на 02:40 по московскому времени).
У партии «Новые люди» — 12,80%, КПРФ набирает 12,01%, ЛДПР — 10,75%, «Справедливая Россия» — 5,09%, Партия пенсионеров — 2,93%, «Зеленые» — 2,74% и партия «Коммунисты России» — 1,66%.