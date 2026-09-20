Денис Майданов отдал свой голос на выборах в Одинцове

На выборах в Одинцовском округе проголосовал народный артист, первый зампред комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов. На избирательный участок он пришел вместе с женой.

Певец назвал участие в голосовании долгом каждого гражданина, а также личной ответственностью за будущее страны и округа.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки и профессионализм избирательных комиссий. Все организовано безупречно, атмосфера рабочая и доброжелательная», — подчеркнул он.

Музыкант уточнил, что в этом году организаторы проделали огромную работу. По его словам, они своевременно донесли до избирателей подробную информацию об участках и времени проведения голосования.

Денис Майданов — автор-исполнитель, композитор, поэт, общественный деятель. С 2021 года он является депутатом Госдумы от «Единой России», первым зампредседателя комитета по культуре. В 2026 году музыканту присвоили звание Народного артиста Российской Федерации.

Сегодня в России проходит третий день голосования на выборах в Госдуму. Жители 11 регионов отдают голоса за губернаторов, 39 субъектов — за местные парламенты. Также 10 региональных столиц проводят муниципальные выборы. Обеспечением прозрачности процесса в Подмосковье занимаются тысячи наблюдателей, в том числе четыре тысячи от «Единой России».