Кандидаты от «Единой России» побеждают во всех округах в Москве

Кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают на выборах во всех 16 одномандатных избирательных округах в Москве. Данные предварительные, сообщил ТАСС .

«Данные предварительные — идет подсчет. <…> Распределение мандатов: „Единая Россия“ — 100%», — значится на экране Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

У всех кандидатов по предварительным данным — от 35 до 54% голосов избирателей. В подсчете участвовали данные бумажных и электронных протоколов.

На выборах в Госдуму по федеральному округу также лидирует «Единая Россия», партия набрала 57,04% голосов по предварительным данным ЦИК. Комиссия подсчитала около четверти бюллетеней. Второе место удерживает КПРФ с показателем 13,92%. На третьем месте — ЛДПР с 9,31% голосов.