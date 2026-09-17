Первый брифинг прошел в Центре общественного наблюдения в Одинцово
В Центре общественного наблюдения (ЦОН), открывшемся в Одинцово, прошел первый брифинг перед выборами депутатов Госдумы, Мособлдумы и Совета депутатов пяти округов. Голосование пройдет в Единый день с 18 по 20 сентября.
В Подмосковье откроется более 3,9 тысячи избирательных участков, где смогут проголосовать более шести миллионов жителей региона. Около 732 тысяч избирателей подали заявление на участие в ДЭГ.
Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что ОП утвердили как полноценный объект общественного контроля в 2015 году. К избирательной кампании 2026 года ОП обучила более четырех тысяч наблюдателей.
«Мы готовы на 100% „закрыть“ все избирательные участки. <… > Московская область будет рада видеть в Центре общественного наблюдения и общественных наблюдателей, и экспертов, и представителей политических партий. Мы планируем очень плотно поработать все три дня», — подчеркнула Дмитриева.
ЦОН открыли по инициативе Общественной палаты Подмосковья. В Центр будет стекаться информация со всех избирательных участков, что позволит контролировать ход выборов
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что ЦОН — ключевой элемент в защите прав граждан во время выборов.
«Он позволит непрерывно следить за процессом голосования в реальном времени, быстро выявлять возможные нарушения и своевременно на них реагировать. Помощники уполномоченного и члены молодежного совета проверили около 300 участков в части доступности для лиц с ограниченными возможностями. Мы уделили особое внимание голосованию в стационарных учреждениях соцобслуживания», — рассказала Фаевская.
В 2025 году на портале «Госуслуги» запустили сервис «Волонтер на избирательном участке». Председатель Комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО ОПМО Елена Жарова напомнила, что в течение месяца люди могли подать заявку, если им нужна помощь волонтеров.
«Это избиратели с травмами, с инвалидностью, преклонного возраста, участники СВО, мамы с детьми и так далее. Волонтеры будут находиться на участках все три дня. Они помогут сориентироваться, посмотрят за ребенком, пока мама голосует, чтобы каждый смог исполнить свой гражданский долг. К ним могут обратиться все, кому нужна помощь», — подчеркнула Жарова.
В период голосования жители региона смогут получить юридическую консультацию у адвокатов, которые будут дежурить на выборах, рассказал председатель Комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести ОПМО президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.
«Впервые в 56 округах Московской области на рабочих местах дежурят наши коллеги-адвокаты, к которым могут обратиться за юридической помощью и сами избиратели, и наблюдатели, и волонтеры, и члены избирательной комиссии», — отметил Галоганов.