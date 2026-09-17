Первый брифинг прошел в Центре общественного наблюдения в Одинцово

В Центре общественного наблюдения (ЦОН), открывшемся в Одинцово, прошел первый брифинг перед выборами депутатов Госдумы, Мособлдумы и Совета депутатов пяти округов. Голосование пройдет в Единый день с 18 по 20 сентября.

В Подмосковье откроется более 3,9 тысячи избирательных участков, где смогут проголосовать более шести миллионов жителей региона. Около 732 тысяч избирателей подали заявление на участие в ДЭГ.

Первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что ОП утвердили как полноценный объект общественного контроля в 2015 году. К избирательной кампании 2026 года ОП обучила более четырех тысяч наблюдателей.

«Мы готовы на 100% „закрыть“ все избирательные участки. <… > Московская область будет рада видеть в Центре общественного наблюдения и общественных наблюдателей, и экспертов, и представителей политических партий. Мы планируем очень плотно поработать все три дня», — подчеркнула Дмитриева.

ЦОН открыли по инициативе Общественной палаты Подмосковья. В Центр будет стекаться информация со всех избирательных участков, что позволит контролировать ход выборов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что ЦОН — ключевой элемент в защите прав граждан во время выборов.

«Он позволит непрерывно следить за процессом голосования в реальном времени, быстро выявлять возможные нарушения и своевременно на них реагировать. Помощники уполномоченного и члены молодежного совета проверили около 300 участков в части доступности для лиц с ограниченными возможностями. Мы уделили особое внимание голосованию в стационарных учреждениях соцобслуживания», — рассказала Фаевская.