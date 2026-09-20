Как голосуют стюардессы. В Шереметьево рассказали о работе избирательных участков в аэропорту

Люди в красивой летной форме, пассажиры между рейсами, сотрудники после смены — для таких категорий избирателей специально организовали участок в аэропорту Шереметьево. Кто может там проголосовать и как все выглядит изнутри, разбирался корреспондент 360.ru.

Председатель УИК Александр Емельянов рассказал, что здесь голосуют экипажи самолетов, пассажиры, сотрудники аэропорта и обслуживающих организаций. Для этого им нужно было заранее через Госуслуги крепиться к участку.

Внутри четыре рабочих места и две кабинки, есть информационный стенд.

Подробнее об участке и избирателях Шереметьево — в нашем видео.

Ранее корреспондент 360.ru снял на видео, как голосуют на подмосковных участках люди с ОВЗ.

Сегодня, 20 сентября — заключительный день голосования на выборах в Госдуму IX созыва. В федеральном бюллетене — 10 партий. В 11 регионах выбирают губернаторов, в 39 — местные парламенты, в 10 — муниципальные органы власти. В Подмосковье голосуют за депутатов Мособлдумы.