Как голосуют стюардессы. В Шереметьево рассказали о работе избирательных участков в аэропорту
Глава УИК аэропорта Шереметьево рассказал, как работает участок воздушной гавани
Люди в красивой летной форме, пассажиры между рейсами, сотрудники после смены — для таких категорий избирателей специально организовали участок в аэропорту Шереметьево. Кто может там проголосовать и как все выглядит изнутри, разбирался корреспондент 360.ru.
Председатель УИК Александр Емельянов рассказал, что здесь голосуют экипажи самолетов, пассажиры, сотрудники аэропорта и обслуживающих организаций. Для этого им нужно было заранее через Госуслуги крепиться к участку.
Внутри четыре рабочих места и две кабинки, есть информационный стенд.
Подробнее об участке и избирателях Шереметьево — в нашем видео.
Ранее корреспондент 360.ru снял на видео, как голосуют на подмосковных участках люди с ОВЗ.
Сегодня, 20 сентября — заключительный день голосования на выборах в Госдуму IX созыва. В федеральном бюллетене — 10 партий. В 11 регионах выбирают губернаторов, в 39 — местные парламенты, в 10 — муниципальные органы власти. В Подмосковье голосуют за депутатов Мособлдумы.