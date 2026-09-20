Воробьев позвонил пострадавшей при атаке БПЛА главе УИК в Ленинском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил по телефону с пострадавшей при атаке БПЛА главой УИК в Ленинском округе Натальей Санайкиной. Глава региона узнал, как идут выборы на участке и пообещал оказать содействие в восстановлении дома после удара беспилотника. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале .

«Я побеспокоил Вас, потому что мне сегодня коллеги сказали, что, во-первых, ночь была непростая, тяжелая. Я знаю, что ваш дом пострадал. Я хотел сказать, что все необходимое с домом мы обязательно поправим. Пожалуйста, не переживайте. Главе поручения такие дал, и сам за этим буду следить», — сказал Воробьев.

Санайкина сообщила губернатору, что выборы идут в штатном режиме, на участке все спокойно. Воробьев поблагодарил главу УИК № 1283 за отдачу и ответственное отношение к делу.

«Наталья Сергеевна, желаю вам и вашим близким сил, здоровья и скорейшего восстановления. Мы рядом и обязательно поможем, как и всем остальным пострадавшим во время сегодняшней атаки», — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА на Подмосковье Санайкина получила травмы ног, в ее доме выбило окна и двери. С Натальей в здании находились дети.