Подмосковье начало подготовку к сентябрьским выборам. Это значимая процедура не только для региона, но и для всей страны. Как будет организован избирательный процесс и о чем уже сегодня важно знать жителям региона, в интервью 360.ru рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Московская область — динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Большая нагрузка ложится также на политические партии, волонтерские организации, Общественную палату.

В этом сентябре, 18, 19 и 20 сентября, будут проходить выборы, значимые для всей страны и для Московской области в частности. Это выборы депутатов Госдумы, Федерального собрания и депутатов Мособлдумы В нашем регионе также будут проходить выборы в местные советы — в Коломне, Лобне, Пушкино, Химках и дополнительные выборы в Можайске.

Чем больше избирателей, тем больше усилий требуется региону, чтобы удовлетворить все потребности, необходимые для волеизъявления граждан.

Численность избирателей Московской области — 6,1 миллиона. Чтобы избирателям было комфортно голосовать, в каждом муниципальном образовании созданы территориальные избирательные комиссии, которые отвечают за организацию подготовки к Единому дню голосования. Таких комиссий у нас 56.

Нагрузка на членов комиссий неравномерная. Новые информационные технологии, средства коммуникации, связи, интернет-сервисы, такие как госуслуги и портал vybory.gov.ru, позволяют нам максимально близко взаимодействовать с избирателями, давать им возможность знакомиться с мероприятиями по подготовке, с местоположением участков и с теми, за кого предстоит отдать голос.

По численности избирательной системы мы самые большие в России: членов участковых комиссий — 36 тысяч человек.

Московская область применяет и дистанционное электронное голосование, и традиционное голосование на участках, потому что наша география и соседство с восемью регионами делают востребованными все формы.

В этом году есть небольшая особенность. Ключевое различие в том, что по выборам депутатов Госдумы организующей комиссией является Центральная избирательная комиссия. По ее решению в Московской области создано 12 окружных избирательных комиссий. Окружная комиссия — чаще всего это одна из территориальных комиссий. В 2021 году в Московской области было 11 одномандатных округов — 11 депутатов от области, и нарезка округов была другой. В 2026 году численность избирателей значительно увеличилась, и федеральный законодатель определил добавить еще один полноценный округ. Теперь мы будем голосовать за 12 депутатов. Новый округ — Мытищинский — включает Мытищи, Долгопрудный и Королев.

Старт избирательной кампании был дан давно, сейчас выдвижение кандидатов по выборам депутатов Госдумы уже завершилось. Все политические партии региона провели конференции, на которых выдвинули списки по единому округу в Госдуму и Мособлдуму, а также одномандатных кандидатов. В Госдуму будет участвовать 11 партий, в Мособлдуму — 10.

Что касается участковых комиссий, то есть тех структур, которые непосредственно работают на избирательных участках. Как правило, эти комиссии составляют учителя, сотрудники Домов культуры и муниципальные служащие. Расскажите, как членов участковых избирательных комиссий вводят в курс дела и подготавливают к организации выборов?

Это миф, что в избирательной системе работают исключительно бюджетники или чиновники. Это не так. Наши коллеги в участковых комиссиях представляют весь срез общества. Более того, по федеральному закону 50% состава участковых, территориальных, окружных комиссий и комиссий субъектов составляют представители политических партий.

Участковые избирательные комиссии преимущественно располагаются в учреждениях бюджетной сферы — отсюда возникает такое впечатление. Мы стремимся к этому, потому что важна подготовка самих помещений для голосования, подъездные пути, безопасность, организация круглосуточного видеонаблюдения, подключение к сетям сотовой связи и беспроводного интернета. Из 3,9 тысячи участковых избирательных комиссий 2,5 тысячи действительно располагаются в школах, домах культуры, музейных комплексах, спортивных сооружениях.

Вопросы безопасности — это важнейшие вопросы в организации голосования. Как будет обеспечиваться безопасность на избирательном участке?

Это мероприятие, в котором примет участие большое количество избирателей. Мы ожидаем явку, стремящуюся к половине от числа избирателей. При губернаторе и правительстве созданы рабочие группы и штабы по подготовке помещений. Мы постоянно взаимодействуем со всеми ведомствами и отраслями, занимающимися энергетикой и пожарной безопасностью, проверяем и лицензируем каждое учреждение.

Основная нагрузка лежит на органах внутренних дел и МЧС, но и муниципалитеты участвуют, подключаются частные охранные предприятия для предотвращения инцидентов. В Московской области работает система «Безопасный регион» — камеры подключены к центру общественного наблюдения и центру управления регионом, мы в реальном времени отслеживаем ситуацию на каждом участке. Видеонаблюдение и видеофиксация предусмотрены на всех участках, при этом около 65% — в режиме онлайн на специальном портале. Это важно и для безопасности, и для организаторов, и для участников процесса. Все прозрачно, мы четко понимаем свою ответственность.

В этом цикле мы усилили это направление: в каждой участковой комиссии определен ответственный за безопасность. Помимо работы в комиссии, у него есть прямые телефоны всех служб в соответствующем муниципальном образовании.

Также ввиду усложнения условий и возможных провокаций, разработан план резервных участков. Подготовлено около 118 передвижных участков — больших автобусов, полностью оборудованных по нормативам для голосования. В случае инцидента мы готовы перевести голосование из стационарного участка в передвижной пункт. Также при подведении итогов у нас зарезервировано помещение в регионе — в случае внештатных ситуаций территориальная или участковая комиссия может быть перемещена туда для безопасного подсчета голосов.

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Что такое «Информ УИК» и зачем нужен этот проект?

Проект «Информ УИК» довольно давно реализуется на территории Московской области — до того, как он получил это название, мы уже проводили такие мероприятия. Это поквартирные обходы, когда мы стараемся охватить 100% домовладений и дойти до каждого избирателя. Основная задача — донести информацию о дате, месте и времени голосования, о расположении участка, к которому приписан избиратель. Не менее важно — донести до избирателей формы голосования.

Часть избирателей просят прийти к ним домой — мы приходим с переносными ящиками для голосования. Если человек по болезни или другим причинам не может прийти на участок, мы стараемся дойти до каждого. Если заявка поступила, участковая комиссия обязана обеспечить голосование.

А какие способы и форматы голосования существуют для тех, кто уехал и не находится дома?

Хорошо зарекомендовавший себя сервис — «Мобильный избиратель». С момента назначения выборов и начала кампании идет интеграция с порталом госуслуг.

В мобильном приложении «Госуслуги» есть раздел «Мои выборы», где любой избиратель может уточнить информацию о ходе кампаний — увидеть кандидатов и их программы, изменить участок для голосования. В летне-осенний период много избирателей находятся на дачах — не составляет труда подать заявление на госуслугах и прикрепиться к ближайшему участку. В приложении удобно посмотреть на карте ближайший участок и перекрепиться к нему.

Правда ли, что подмосковный избиратель сможет проголосовать из санатория, воинской части или аэропорта по пути?

Что касается аэропортов — в этом году заявку на организацию участков подали Шереметьево и Жуковский, остальные нет. Это не всегда удобно, потому что требуется перекрепиться в аэропорт через «Мобильного избирателя». Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование — можно отдать голос через госуслуги из любой точки России. В санаториях, больницах, здравницах и реабилитационных центрах традиционно создаются временные участки. Списки подают главные врачи или руководство учреждений, и участковая комиссия приходит туда для голосования.