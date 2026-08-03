Прозрачность и безопасность. Глава Мособлизбиркома Березкин — о подготовке к выборам
Председатель избиркома Подмосковья Березкин рассказал о подготовке к выборам
Подмосковье начало подготовку к сентябрьским выборам. Это значимая процедура не только для региона, но и для всей страны. Как будет организован избирательный процесс и о чем уже сегодня важно знать жителям региона, в интервью 360.ru рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
Подготовка к выборам и безопасность на участках
Какие выборы пройдут в сентябре? Кого будут выбирать избиратели?
В этом сентябре, 18, 19 и 20 сентября, будут проходить выборы, значимые для всей страны и для Московской области в частности. Это выборы депутатов Госдумы, Федерального собрания и депутатов Мособлдумы В нашем регионе также будут проходить выборы в местные советы — в Коломне, Лобне, Пушкино, Химках и дополнительные выборы в Можайске.
Началась ли уже подготовка к выборам и как происходит процесс организации?
Московская область — динамично развивающийся регион, в том числе с точки зрения увеличения числа избирателей. Мы фиксируем от года к году рост избирателей и, как следствие, увеличение нагрузки на подготовку членов избирательных комиссий и организаторов. Большая нагрузка ложится также на политические партии, волонтерские организации, Общественную палату.
Чем больше избирателей, тем больше усилий требуется региону, чтобы удовлетворить все потребности, необходимые для волеизъявления граждан.
Численность избирателей Московской области — 6,1 миллиона. Чтобы избирателям было комфортно голосовать, в каждом муниципальном образовании созданы территориальные избирательные комиссии, которые отвечают за организацию подготовки к Единому дню голосования. Таких комиссий у нас 56.
Нагрузка на членов комиссий неравномерная. Новые информационные технологии, средства коммуникации, связи, интернет-сервисы, такие как госуслуги и портал vybory.gov.ru, позволяют нам максимально близко взаимодействовать с избирателями, давать им возможность знакомиться с мероприятиями по подготовке, с местоположением участков и с теми, за кого предстоит отдать голос.
По численности избирательной системы мы самые большие в России: членов участковых комиссий — 36 тысяч человек.
Московская область применяет и дистанционное электронное голосование, и традиционное голосование на участках, потому что наша география и соседство с восемью регионами делают востребованными все формы.
В этом году есть небольшая особенность. Ключевое различие в том, что по выборам депутатов Госдумы организующей комиссией является Центральная избирательная комиссия. По ее решению в Московской области создано 12 окружных избирательных комиссий. Окружная комиссия — чаще всего это одна из территориальных комиссий. В 2021 году в Московской области было 11 одномандатных округов — 11 депутатов от области, и нарезка округов была другой. В 2026 году численность избирателей значительно увеличилась, и федеральный законодатель определил добавить еще один полноценный округ. Теперь мы будем голосовать за 12 депутатов. Новый округ — Мытищинский — включает Мытищи, Долгопрудный и Королев.
Старт избирательной кампании был дан давно, сейчас выдвижение кандидатов по выборам депутатов Госдумы уже завершилось. Все политические партии региона провели конференции, на которых выдвинули списки по единому округу в Госдуму и Мособлдуму, а также одномандатных кандидатов. В Госдуму будет участвовать 11 партий, в Мособлдуму — 10.
Что касается участковых комиссий, то есть тех структур, которые непосредственно работают на избирательных участках. Как правило, эти комиссии составляют учителя, сотрудники Домов культуры и муниципальные служащие. Расскажите, как членов участковых избирательных комиссий вводят в курс дела и подготавливают к организации выборов?
Это миф, что в избирательной системе работают исключительно бюджетники или чиновники. Это не так. Наши коллеги в участковых комиссиях представляют весь срез общества. Более того, по федеральному закону 50% состава участковых, территориальных, окружных комиссий и комиссий субъектов составляют представители политических партий.
Участковые избирательные комиссии преимущественно располагаются в учреждениях бюджетной сферы — отсюда возникает такое впечатление. Мы стремимся к этому, потому что важна подготовка самих помещений для голосования, подъездные пути, безопасность, организация круглосуточного видеонаблюдения, подключение к сетям сотовой связи и беспроводного интернета. Из 3,9 тысячи участковых избирательных комиссий 2,5 тысячи действительно располагаются в школах, домах культуры, музейных комплексах, спортивных сооружениях.
Вопросы безопасности — это важнейшие вопросы в организации голосования. Как будет обеспечиваться безопасность на избирательном участке?
Это мероприятие, в котором примет участие большое количество избирателей. Мы ожидаем явку, стремящуюся к половине от числа избирателей. При губернаторе и правительстве созданы рабочие группы и штабы по подготовке помещений. Мы постоянно взаимодействуем со всеми ведомствами и отраслями, занимающимися энергетикой и пожарной безопасностью, проверяем и лицензируем каждое учреждение.
Основная нагрузка лежит на органах внутренних дел и МЧС, но и муниципалитеты участвуют, подключаются частные охранные предприятия для предотвращения инцидентов. В Московской области работает система «Безопасный регион» — камеры подключены к центру общественного наблюдения и центру управления регионом, мы в реальном времени отслеживаем ситуацию на каждом участке. Видеонаблюдение и видеофиксация предусмотрены на всех участках, при этом около 65% — в режиме онлайн на специальном портале. Это важно и для безопасности, и для организаторов, и для участников процесса. Все прозрачно, мы четко понимаем свою ответственность.
В этом цикле мы усилили это направление: в каждой участковой комиссии определен ответственный за безопасность. Помимо работы в комиссии, у него есть прямые телефоны всех служб в соответствующем муниципальном образовании.
Также ввиду усложнения условий и возможных провокаций, разработан план резервных участков. Подготовлено около 118 передвижных участков — больших автобусов, полностью оборудованных по нормативам для голосования. В случае инцидента мы готовы перевести голосование из стационарного участка в передвижной пункт. Также при подведении итогов у нас зарезервировано помещение в регионе — в случае внештатных ситуаций территориальная или участковая комиссия может быть перемещена туда для безопасного подсчета голосов.
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Что такое «Информ УИК» и зачем нужен этот проект?
Проект «Информ УИК» довольно давно реализуется на территории Московской области — до того, как он получил это название, мы уже проводили такие мероприятия. Это поквартирные обходы, когда мы стараемся охватить 100% домовладений и дойти до каждого избирателя. Основная задача — донести информацию о дате, месте и времени голосования, о расположении участка, к которому приписан избиратель. Не менее важно — донести до избирателей формы голосования.
Часть избирателей просят прийти к ним домой — мы приходим с переносными ящиками для голосования. Если человек по болезни или другим причинам не может прийти на участок, мы стараемся дойти до каждого. Если заявка поступила, участковая комиссия обязана обеспечить голосование.
А какие способы и форматы голосования существуют для тех, кто уехал и не находится дома?
Хорошо зарекомендовавший себя сервис — «Мобильный избиратель». С момента назначения выборов и начала кампании идет интеграция с порталом госуслуг.
В мобильном приложении «Госуслуги» есть раздел «Мои выборы», где любой избиратель может уточнить информацию о ходе кампаний — увидеть кандидатов и их программы, изменить участок для голосования. В летне-осенний период много избирателей находятся на дачах — не составляет труда подать заявление на госуслугах и прикрепиться к ближайшему участку. В приложении удобно посмотреть на карте ближайший участок и перекрепиться к нему.
Правда ли, что подмосковный избиратель сможет проголосовать из санатория, воинской части или аэропорта по пути?
Что касается аэропортов — в этом году заявку на организацию участков подали Шереметьево и Жуковский, остальные нет. Это не всегда удобно, потому что требуется перекрепиться в аэропорт через «Мобильного избирателя». Но у нас уже несколько лет работает дистанционное электронное голосование — можно отдать голос через госуслуги из любой точки России. В санаториях, больницах, здравницах и реабилитационных центрах традиционно создаются временные участки. Списки подают главные врачи или руководство учреждений, и участковая комиссия приходит туда для голосования.
Регион уделяет большое внимание участникам СВО — у нас много реабилитационных центров, где бойцы проходят лечение, и туда мы тоже дойдем, никого не забудем, подойдем к каждому и спросим об удобном времени.
Илья Березкин
Если у избирателей остались невыясненные моменты или вопросы относительно голосования, куда можно обратиться?
Избирательная комиссия Московской области традиционно запускает службу заботы — единый центр по бесплатному номеру, где можно задать любой вопрос. Коллеги либо ответят, либо перенаправят в соответствующую территориальную комиссию с пояснениями. Уже сейчас фиксируется много обращений — чаще всего уточняют, включены ли в списки, особенно если меняли фамилию или паспорт.
Изменения гражданского состояния, фиксируемые в ЗАГСах, автоматически доводятся до участковых комиссий — не может быть, чтобы в списки внесли человека, который ушел из жизни. Еще 10 лет назад мы о таком мечтать не могли, было много ошибок в реестре избирателей. Сейчас регион активно использует цифровые сервисы и искусственный интеллект — через систему межведомственного взаимодействия СМЭВ мы в реальном времени получаем информацию об избирателях, она обновляется ежеминутно.
На каких ресурсах избиратели могут найти информацию о выборах?
Вся информация о выборах находится в разделе «Мои выборы» на Едином портале государственных услуг. Все есть на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области, а также на информационных ресурсах в муниципалитетах. Мы хорошо представлены в социальных сетях — и Центральная избирательная комиссия, и комиссия субъекта ведут свои каналы. В мессенджерах можно спокойно обратиться. И я говорил о службе заботы — горячей линии, где можно позвонить и поговорить не с роботом, а с человеком, уточнив все детали.