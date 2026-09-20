Спикер Мособлдумы Брынцалов заявил о важности прозрачности выборов

Свой голос на выборах в Госдуму и Мособлдуму отдал спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Он вместе с женой пришел на избирательный участок № 60 в школе № 16 в микрорайоне Дзержинского в Балашихе.

Спикер Мособлдумы обратил внимание на важность консолидации общества и выбора тех, кто достоин представлять интересы жителей и страны на разных уровнях власти.

«И мы сегодня „за“ то, чтобы этот выбор был честным, прозрачным и в соответствии с законодательством», — уточнил Брынцалов.

Также он заявил о высокой активности избирателей. По его словам, благодаря трехдневной системе выборов жители выбирают удобное для себя время.

«Явка хорошая. У нас на сегодняшний день по Московской области она уже превысила 40%», — уточнил депутат.

Брынцалов добавил, что многие жители делают выбор в пользу электронного голосования.

В Подмосковье открыли около 3900 участков, из которых 44 организовали в местах временного пребывания. Всего на УИК задействовали 36 тысяч членов. Прозрачность процесса голосования обеспечивают тысячи наблюдателей.

За выборами также следят в ситуационном центре на базе регионального исполнительного комитета «Единой России» в Реутове и в областном Центре общественного наблюдения в Одинцове.