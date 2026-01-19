Запорожский фронт оживился, на кону Орехов. Ситуация в зоне СВО за неделю

Российская армия начала год с продвижения по большинству направлений. Войска приблизились к Славянску, заняли позиции в Константиновке и активизировали наступление на Орехов. Возобновилось создание буферной зоны в Сумской области, противнику пришлось привлекать резервы и роботов-пулеметчиков. О событиях в зоне СВО за неделю с 12 по 18 января — в материале 360.ru

Ситуация в ДНР: продвижения к Славянску Доброполье Полным ходом идет продвижение к Доброполью, которое используется украинскими войсками для снабжения группировки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Интенсивные бои на Красноармейско-Добропольском направлении развернулись в районе Гришина и Белицкого. Работу пункта управления группировкой «Центр» проверил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он сообщил, что войска продолжили наступление от освобожденных Красноармейска и Димитрова.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

В российский плен попал боевик ВСУ Андрей Иванов, который участвовал в провокации на территории Красноармейска. Ему и еще пяти военнослужащим поручили снять фейковое видео о возвращении города. «В каждой группе был рюкзак с украинским флагом и с гражданской одеждой. Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Красноармейск находится под Украиной. Но у нас ничего не получилось, потому что дрон начал над нами кружить», — рассказал он. Константиновка Улучшились позиции ВС России в районе Клебан-Быкского водохранилища и городской застройке Константиновки. Взят крупный укрепрайон около бывшего магазина «Купава», наметились успехи в районе храма на восточной окраине.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ситуация на этом участке сложная, признал военный эксперт Андрей Марочко, однако инициатива на стороне российской армии. Ослабленные подразделения ВСУ каждый день пытаются отбить утраченные позиции. «За день, по той информации, которая мне поступает, по два-три раза идут на штурм украинские боевики. Малые маневренные группы пытаются обойти наших ребят, занять те позиции, которые они утратили ранее», — рассказал Марочко. На севере от Константиновки российские силы взялись за освобождение Новодмитровки. На юго-западе идут бои за Ильиновку. Славянск и Красный Лиман После освобождения Закотного подразделения приблизились к самому Славянску, до которого осталось порядка 30 километров. Расстояние до Красного Лимана сократилось до 16 километров, лес к югу от города более чем наполовину занят российскими войсками. На этом же направлении освобожден населенный пункт Приволье в 19 километрах от Славянска на дороге, соединяющей его с Артемовском.

Здесь логистика противника фактически перекрыта. Денис Пушилин Глава ДНР

Кроме Приволья группировка «Юг» заняла Закотное. Это село расположено на берегу Северского Донца в трех километрах к югу от Ямполя, у трассы из Северска в Красный Лиман и Славянск. Начались бои за Никифоровку. ВСУ всеми силами держатся за стратегические высоты, потому что на северо-западе в районе Рай-Александровки сосредоточены большие силы боевиков. Борьба за Орехов в Запорожской области «С начала текущего года Запорожское направление выходит на одно из лидирующих направлений, где, скорее всего, наше командование поставило военнослужащим приоритетные задачи. Ну и здесь надо отметить, что активизировался серьезно ореховский участок», — заявил Марочко. В регионе бьются две российские группировки — «Днепр» и «Восток». Первая освободила Новобойковское на пути к Орехову и Запорожью, вторая заняла Жовтневое и Прилуки. Взятие последнего позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур.

Видео: Пресс-служба Минобороны

В окрестностях Гуляйполя подразделения ВСУ отошли на вторую и третью линию обороны. На некоторых участках украинские отряды действовали разрозненно. Оставшись без присмотра командиров, бойцы бросились наутек. У Доброполья сорвалась очередная медиапобеда ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как солдаты 106-й отдельной бригады территориальной обороны пытались пробраться к селу, чтобы установить флаг Украины и снять на видео. Их засекли и ликвидировали. Расширение зоны безопасности в Днепропетровской области Одновременно с продвижением в Запорожской области «Восток» расширил буферную зону в Днепропетровской. ВСУ пришлось задействовать резервы, чтобы дать отпор.

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА „Птицы Мадьяра“», — рассказал Кимаковский. Именно эти дроноводы ранее подозревались в ударе по кафе и гостинице в селе Хорлы с 27 погибшими. Командование перебросило их на правый берег Херсонской области с других направлений. Харьковская область: зачистка Купянска Все районы Купянска находятся под контролем российских сил, хотя ВСУ не оставили попыток вернуть город. ВС России сорвали несколько пиар-акций киевского режима в городе. «Противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены», — сообщил Герасимов. Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, что в его зоне ответственности наступление идет на четырех направлениях с общим фронтом в 320 километров.

Еще за 10 населенных пунктов в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению. Сергей Кузовлев Командующий группировкой войск «Запад»

К юго-востоку от Купянска войска бьются за Ковшаровку, в этом же направлении от Хатнего — продвинулись к Григоровке. У Двуречной, которую освободили в начале прошлого года, ВС России расширили плацдарм. Для того, чтобы улучшить положение, командование ВСУ перебросило элитные подразделения колумбийских наемников и натовских наемников, их опознали по документам. В районе населенного пункта Осиново Воздушно-космические силы России разнесли переправу через реку Оскол, которая использовалась для доставки техники, личного состава и грузов. На нее сбросили несколько мощных авиабомб ФАБ-500. ВС России освободили Комаровку в Сумской области Возобновилось расширение буферной зоны в сумском приграничье. Марочко сообщил, что долгое время этот участок оставался замороженным, войска находились на стыке двух стран. Горячими точками там считались Алексеевка и Юнаковка, взятые в 2025 году. Наконец, Минобороны объявило об освобождении Комаровки.

Фото: РИА «Новости»

«Вооруженные силы Российской Федерации открыли новый участок фронта. <…> Сейчас же начала формироваться уже на этом участке буферная зона — северо-восточнее от населенного пункта Глухов», — сказал он. Удары возмездия Минобороны отчиталось об одном массированном и шести групповых ударах по Украине с 10 по 16 января. Пострадали предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, склады горючего, военные аэродромы, цеха БПЛА дальнего действия, пункты временной военных. Одна из самых крупных атак произошла в ночь на 13 января. Высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники поразили предприятия ВПК и объекты энергетики в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Житомирской областях. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, введен режим ЧС. Уничтожена стрелявшая по России РСЗО HIMARS Дроноводы вычислили местонахождение реактивной системы залпового огня HIMARS, которая выпускала ракеты по гражданским объектам на территории России. Позиция находилась в районе населенного пункта Хлопяники в Черниговской области.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Минобороны показало, как расчеты разведывательных беспилотников Zala и «Орлан» выследили источник огня, а расчет БПЛА «Герань» группировки «Север» поразил пусковую установку. Произошла вторичная детонация боекомплекта, начался пожар. Когда расчет попытался эвакуироваться, российский оператор атаковал второй раз до полного уничтожения. Роботы на службе ВСУ Боевые потери на Украине решили компенсировать роботами-пулеметчиками. Британская газета The Telegraph рассказала о применении беспилотного DevDroid TW 12.7 — машины размером с газонокосилку, оснащенной крупнокалиберным пулеметом Browning M2 калибра 12,7 миллиметра. Робот управляется дистанционно на расстоянии до 24 километров и развивает скорость около семи километров в час по пересеченной местности. Такими устройствами снабдили ударную роту NC-13 третьего армейского корпуса ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что солдаты встречали дроидов под Купянском и Красноармейском, но в единичных экземплярах — о массовом применении говорить не приходится.