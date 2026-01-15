Герасимов проверил работу частей «Центра» на Днепропетровском направлении

Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил работу частей группировки «Центр» на Днепропетровском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Генерал армии принял доклады командующих 2-й и 51-й армиями и командиров соединений по оперативной обстановке и результатам выполнения боевых задач.

Также Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группы войск «Центр», отметил успехи в освобождении территории Донецкой Народной Республики и поставил военным дальнейшие задачи.

«Командование ВСУ любыми способами стремится остановить наше наступление. Благодаря мужеству российских солдат и офицеров, слаженной работе штабов, а также уверенному руководству эти планы сорваны», — подчеркнул он на совещании.

Ранее стало известно, что за первую новогоднюю неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.