Украинские военные перебросили на границу Днепропетровской и Запорожской областей элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА „Птицы Мадьяра“», — сказал Кимаковский.

Украинское командование решило задействовать резервы этого подразделения, что может указывать на попытки стабилизировать обстановку на данном участке фронта, усилив разведывательно-ударные возможности с воздуха.

Переброска «Птиц Мадьяра» — одного из самых боеспособных украинских подразделений беспилотников — свидетельствует о возросшей напряженности на юго-востоке и нехватке подготовленных резервов у ВСУ, отметила «Российская газета». Привлечение элитных операторов БПЛА для усиления проблемных участков фронта указывает на то, что обычных линейных подразделений больше недостаточно для сдерживания российских войск.

Ранее российские военные сорвали контратаку 71-й аэромобильной бригады ВСУ южнее населенного пункта Варачино Сумской области. Бойцы группы войск «Север» с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» успешно поразили пехоту противника и уничтожили десять опорных пунктов ВСУ в районах Печенеги и Волчанские Хутора в Харьковской области. Потери врага составили более 80 человек.