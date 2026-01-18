На Украине на фоне блэкаута лопаются батареи в домах, а на улицах жгут елки

На фоне многодневного блэкаута в Киеве у людей в квартирах начали лопаться батареи, заливая все кипятком. Об этом сообщил украинский телеграм-канал Insider UA .

На опубликованных каналом кадрах видны треснувшие батареи в квартирах. Отопление и электричество в Киеве не включали уже шесть дней.

В некоторых домах кипяток льется прямо на улицы, возле домов образовались лужи. На одном из видео жильцы с балконов ведрами вычерпывали и выливали кипяток.

«В Киеве на Теремках люди греются у костра из выброшенных новогодних елок», — сообщил телеграм-канал «Политика Страны».

В украинской столице без отопления остались десятки домов.

Ранее актриса Яна Поплавская посоветовала украинцам снести президента Владимира Зеленского вместо отъезда из Киева. Она подчеркнула, что только так они смогут вернуться к нормальной жизни.