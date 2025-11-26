Боевики «Азова»*, окруженные в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, гибнут не только от российских дронов и артиллерии, но и от голода. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В окружении украинские военные находятся уже три месяца. Некоторые из них сумели выбраться, оставшиеся — наиболее идейные подразделения, которые отказываются сдаваться в плен. Если в момент окружения их было около 600, то сейчас осталось 100.

Украинское командование, по данным Mash, бросило около тысячи своих военнослужащих в окружении в городской агломерации Красноармейск — Димитров. Вырвавшиеся из котла жаловались в соцсетях, что в этом районе фактически нет обороны.

*Запрещенная в России террористическая организация.