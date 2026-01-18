Российские военные, освободившие населенный пункт Закотное, приблизились к Славянску, до которого осталось преодолеть около 30 километров. Об этом в телеграм-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Славянское, Краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», — сказал он.

Пушилин добавил, что до Красного Лимана осталось еще меньше –16 километров.

Он добавил, что российские военные ранее освободили населенный пункт Приволье, которое расположено в 19 километрах от Славянска. Это село находится на дороге, соединяющей Артемовск и Славянск.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что бойцы ВС РФ помимо Закотного освободили населенный пункт Еленоконстантиновка в Запорожской области. В операции участвовали военнослужащие подразделения группировки войск «Восток».