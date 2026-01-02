К террористической атаке на Хорлы, где в результате удара БПЛА и пожара погибли 27 человек, могут быть причастны боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики „Птах Мадьяра“. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», — подчеркнул он.

Сальдо обратил внимание на особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах. Таким же был и удар по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок.

«Именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — предположил губернатор Херсонской области.

По последним данным, жертвами удара по гостинице и кафе в херсонском селе стали 27 человек, в том числе двое детей. Сайт, где публиковали имена погибших, атаковали западные хакеры. Доступ к ресурсу заблокировали.