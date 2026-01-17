Российские военные ликвидировали группу боевиков ВСУ, пытавшуюся вывезти подбитую РСЗО HIMARS в Черниговской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«После уничтожения пусковой установки HIMARS противник предпринял попытку эвакуировать ее в тыл», — отметил он.

Украинские националисты передвигались на автотрале и автобусе. Их засекла разведка, а затем боевиков ликвидировали ударными дронами.

Минобороны России сообщило об уничтожении установки HIMARS днем ранее. Расчеты дронов «Орлан» и Zala засекли ее у населенного пункта Хлопяники, а удар нанесли расчеты дронов-камикадзе «Герань».

Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев ранее сообщил, что ВС России взяли под контроль все районы Купянска, несмотря на попытки украинских боевиков прорваться.