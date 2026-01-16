Российские военные освободили села Закотное в ДНР и Жовтневое (Еленоконстантиновку) в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Закотное находится на автодороге, соединяющей Северск и Красный Лиман, в котором сейчас идут бои. Его освободили подразделения «Южной» группировки войск.

Жовтневое расположено на левом берегу реки Гайчур ниже города Гуляйполе. Название Еленоконстантиновка оно получило в 2016 году в рамках декоммунизации на Украине («жовтень» переводится с украинского как «октябрь»). Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Всего за неделю российские военные освободили пять населенных пунктов: группировка «Север» — Комаровку в Сумской области, а «Днепр» — Белогорье и Новобойковское в Запорожской.

Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил одно из расположений группировки войск «Центр». Он сообщил, что российские военные завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области.