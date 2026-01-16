Командующий «Западом» подтвердил полный контроль российских войск над Купянском

Все районы Купянска находятся под контролем российских войск, несмотря на попытки ВСУ прорваться. Об этом командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову. Видео с совещания опубликовало Министерство обороны .

«Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Но наступательная операция, которую он проводил в ноябре–декабре, успеха не принесла», — добавил генерал.

Кроме того, Кузовлев сообщил, что группировка в декабре освободила шесть населенных пунктов и сейчас ведет бои еще за 10.

Также в рамках поездки Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов, посещая один из пунктов управления группировкой войск «Центр», сообщил, что российские военные завершают освобождение Купянска-Узлового.