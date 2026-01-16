ВС России нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины

За неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный и шесть групповых ударов по по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве пояснили, что удары нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам России. В результате оказались поражены предприятия ВПК Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса. Кроме того, пострадали транспортная структура, места сборки и хранения БПЛА и пункты временного размещения украинских вооруженных формирований.

Ранее стало известно, что российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. Всего за неделю под контроль ВС России перешли пять населенных пунктов.