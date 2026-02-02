ВСУ без Starlink, Торецкого и победы. Что произошло в зоне СВО за неделю

С начала января российская армия заняла 24 населенных пункта, из них 10 — за последние семь дней. Расширилась буферная зона, пошатнулась логистика украинских войск. Запорожье и Доброполье стали еще ближе. О том, что произошло в зоне СВО за неделю с 26 января по 2 февраля — в материале 360.ru.

Обстановка в ДНР Константиновское направление На южной окраине города бойцы группировки войск «Юг» освободили небольшой поселок Бересток, который использовался украинскими войсками как укрепрайон. Через него проходит трасса на Константиновку, поэтому у российских подразделений теперь больше возможностей для охвата. «Также продолжаются бои в районе железнодорожного вокзала, есть определенного рода успехи у наших бойцов», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Добропольское направление Под контроль группировки «Центр» перешел населенный пункт Торецкое между Добропольем и Дружковкой. Пушилин заявил, что его освобождение позволит развивать наступление в сторону Доброполья и создать плацдарм для продвижения на дружковском направлении.

Фото: РИА «Новости»

На добропольско-красноармейском участке идут бои в районе Нового Донбасса и Вольного. Минобороны объявило об освобождении Сухецкого — села в двух километрах от занятого ранее Родинского. Это еще один шаг в сторону Доброполья, потеряв которое противник лишится последнего города на северо-западе ДНР. Краснолиманское направление Расширяется зона контроля в районе Дробышева, Яровой и Соснового. По информации Генштаба, почти 90% жилой застройки уже под контролем ВС России. Кроме того, продолжаются бои в районе Гришина и продвижение у Сергеевки. В самом Красном Лимане бои развернулись на южной и северо-восточной окраинах. Северское направление ВС России продвинулись в районе населенного пункта Озерное и со стороны Закотного. Ситуация в Запорожской области Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли штурмом поселок городского типа Терноватое на западном берегу реки Гайчур у границы с Днепропетровской областью, а к югу от него — село Петровка. Чтобы удержать последнее, украинское командование перебросило резервы, но технику и военных уничтожили еще на подступах. По информации военкоров, Петровка важна для контроля над дорогами из Верхней Терсы в Зализничное. ВСУ используют их как пункты переброски подразделений на передовую западней Гуляйполя.

Видео: Пресс-служба Минобороны

С другой стороны группировка «Днепр» заняла село Новояковлевка. Забайкальские десантники в составе штурмовых групп лишили противника связи, затем выбили за пределы населенного пункта. После больших потерь уцелевшие бойцы ВСУ спаслись бегством. Войскам удалось также захватить переправу через реку Конку и взять поселок Речное на левом берегу. Таким образом они приблизились к Запорожью, ведь до Коммунарского района города осталось всего 12 километров на север. Буферная зона в Харьковской и Сумской областях Группировка «Север» освободила Купянск-Узловой — важный плацдарм ВСУ на востоке Харьковской области. Поселок городского типа находится на берегу реки Оскол в километре к югу от Купянска. Активные бои за него велись с прошлого года, о них упоминал на прямой линии президент России Владимир Путин. В этом же регионе под контроль России перешло село Зеленое, расположенное на берегу реки Муром недалеко от Шебекинского района Белгородской области. Его взятие расширило буферную зону, призванную защитить российское приграничье от обстрелов.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль Белую Березу в километре от границы с Рыльским районом Курской области. Наступление проводилось при поддержке беспилотников, артиллерийских и минометных расчетов. Массированные удары по Украине Всего с 24 по 30 января войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по Украине в ответ на атаки по гражданским объектам в регионах России. Среди целей — предприятия ВПК, объекты транспорта и энергетики, военные склады, цеха, пункты временной дислокации ВСУ. Воздушно-космические и ракетные войска били целям на северо-востоке и юге Украины. Взрывы прозвучали в районе станции Лозовой, Волчанска и Купянском районе в Харьковской области, Днепропетровска, Павлограда и Васильковки в Днепропетровской области, Терноватого в Запорожской области, Овидиополя, Затоки и Аккермана в Одесской области, Трихат в Николаевской области, городов Кировограда и Чернигова.

Фото: РИА «Новости»

В городе Вольнянске в получасе езды от Запорожья беспилотники атаковали скопление личного состава и бронетехники ВСУ. После прилета дронов по составам с военными грузами на железнодорожной станции Синельниково — одном из ключевых узлов украинской логистики — осложнилась транспортная коммуникация с восточными территориями Днепропетровской области и переброска резервов ВСУ в Донбасс. Энергетическое перемирие В интернете появилась информация о якобы заключенном энергетическом перемирии. Официальное подтверждение пришло от президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что сам предложил устроить его на фоне морозов.

Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно. Дональд Трамп Президент США

Заявление Трампа подтвердили в Кремле. Предполагалось, что удары по энергетической инфраструктуре приостановятся до 1 февраля. Обмен телами Россия получила останки 38 военнослужащих и в ответ передала тела тысячи солдат. Это первый обмен более чем за месяц, последний прошел 19 декабря 2025 года, когда российская сторона отдала 1003 тела за 26, отданных Украиной. Одновременно ведутся переговоры об организации нового обмена пленными, в том числе с возвращением жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Подвижки, по ее словам, есть, но сроки пока не согласованы. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что все 12 курян находятся в Сумах. Украинская сторона потребовала за них военных преступников из российского плена. Второй фронт: Белоруссия Президент Украины Владимир Зеленский обдумывал открытие второго фронта в Белоруссии. Об этом в интервью БелТА сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Фото: РИА «Новости»

«Он вполне реально обсуждал наступление ВСУ на территорию Белоруссии. <…> У Зеленского есть конкретная задача, которая заключается в следующем: как можно дольше и как можно эффективнее продолжать эскалацию конфликта. Другими словами, усугублять процессы войны», — заявил нардеп. ВСУ без Starlink Перебои в работе терминалов американской спутниковой сети начались 31 января. Оборудование отключалось при достижении скорости 75-90 километров в час. Российский военкор Александр Коц предположил, что это последствия обновления от компании SpaceX — украинские войска просили отрезать доступ российским беспилотникам «Герань» и сами же пострадали. «Поскольку понять, какие терминалы российские, а какие украинские невозможно, [Илон] Маск решил проблему радикально — ограничил его работу по всей территории Украины. Лишив, тем самым, и нас, и украинцев работать дронами „по спутнику“», — объяснил журналист. Он опроверг прогнозы о полном отключении Starlink на Украине. Для решения проблемы ВСУ начали составлять белый список используемых ими терминалов, чтобы передать американцам и восстановить доступ.