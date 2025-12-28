Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и солдат 9-й гвардейской мотострелковой бригады с освобождением важного населенного пункта в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В упорных боях с противником на Красноармейском направлении воины-гвардейцы проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле», — сказал министр обороны РФ.

Белоусов выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение боевых задач. Он выразил уверенность, что их служба продолжится с честью, они будут надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

Российская группировка «Центр» за сутки установила контроль над городами Димитров и Родинское, а также над селами Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике.

Ранее ВС России не дали украинским боевикам провести ротацию на Константиновском направлении в ДНР. Операторы беспилотников также не дали вражескому транспорту с грузом подъехать к позициям. Четыре вражеских автомобиля были уничтожены точными ударами FPV-дронов, находившиеся в них боевики погибли.