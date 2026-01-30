ВС России освободили Бересток в ДНР, Речное и Терноватое в Запорожской области

Российские военные освободили населенные пункты Бересток в ДНР, Речное и Терноватое в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что при освобождении Речного отличились бойцы группировки войск «Днепр», Терноватого — «Востока». В Берестке работали военнослужащие подразделений «Юг».

Всего за неделю ВСУ лишились до 315 военных в зоне действия бойцов «Днепра».

«Потери ВСУ составили до 315 военнослужащих, три артиллерийских орудия, 54 автомобиля, 16 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, а также четыре склада материальных средств», — подчеркнули в Минобороны.

Бойцы «Востока» уничтожили за последние семь дней более 2315 боевиков ВСУ, два танка, восемь артиллерийских орудий, 104 автомобиля и 22 боевые бронированные машины.

Днем ранее Минобороны отчиталось об освобождении Белой Березы в Сумской области.