На Украине ограничили Starlink для защиты от российских беспилотников

На Украине начали отключать спутниковую систему Starlink для защиты от российских ударных беспилотников. Однако эксперты опасаются, что принятые меры навредят в первую очередь ВСУ, сообщило агентство УНИАН .

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что сбои в работе Starlink — временная мера, чтобы российские дроны не могли использовать систему.

По данным издания «Страна.ua», ограничения срабатывают при скорости выше 90 километров в час. Но украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские специалисты уже нашли способ обхода.

«Вниманию Министерства обороны [Украины] — россияне собираются продолжать использовать Starlink на ударных дронах и планируют определенный сценарий и тактику», — заявил он.

По информации телеграм-канала «Разработчик БПЛА», блокировка активируется только после двух минут полета на высокой скорости, после чего систему можно перезагрузить. В публикации также указали, что у России есть собственная спутниковая навигация, а ВСУ сильно зависят от Starlink.

Ранее российские дроны со Starlink нанесли удар по истребителям на аэродроме в Миргороде.