Почему Россия согласилась? Что стоит за кулисами морозного перемирия с Украиной

Морозное перемирие России и Украины продлится до 1 февраля. Москва согласилась пойти навстречу Дональду Трампу, попросившему не бить по энергетическим объектам республики на протяжении нескольких особо холодных дней. Все это — перед новой встречей делегаций в Абу-Даби. Что на самом деле стоит за энергетическим соглашением и как оно связано с ситуацией на переговорном треке, разбирался 360.ru.

Когда заключили энергетическое перемирие Информацию о том, что Россия и Украина заключили морозное соглашение, начали распространять в телеграм-каналах накануне утром. Военкор Владимир Романов, в частности, утверждал, что документ об этом поступил в войска на высшем командном уровне 28 января. Также журналист привел отрывок из этого распоряжения, согласно которому от бойцов требовалось «исключить поражение объектов в пределах города Киева и Киевской области, а на всей территории Украины — объектов энергетической инфраструктуры (электроподстанций, теплоэлектроцентралей, гидроэлектростанций, газовых хранилищ, нефтебаз и хранилищ ГСМ) с 28 января 2026 года до особых указаний». «Устно распространяется внутренняя информация о том, что якобы ограничение действует до 3 февраля. «При этом в самом документе конкретных сроков окончания запрета на удары не указано», — уточнил Романов.

Фото: РИА «Новости»

Никаких официальных комментариев или опровержений на этот счет в течение дня не было ни с той, ни с другой стороны. Вечером с заявлением неожиданно выступил Дональд Трамп. Республиканец заявил, что лично попросил Владимира Путина прекратить удары по Украине из-за сильных морозов. Также американский лидер в свойственной ему манере отметил, конечно же, личный успех в достижении договоренностей с Москвой. По его словам, «много людей» говорили ему не тратить на просьбы время, но президент России согласился. Сегодня, 30 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль согласился воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе президента США.

Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Дмитрий Песков

Россия, как известно, активно наносила удары возмездия по энергетической инфраструктуре Украины в течение всего января. Атаки последовали после налета дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина на Валдае в декабре 2025 года.

Интересно По данным на середину января, в Киеве без света оставалось 75% городской территории. Жителей призывали покинуть город из-за проблем со светом и отоплением. Кроме того, в энергетике республики ввели режим ЧС. По данным на середину января, в Киеве без света оставалось 75% городской территории. Жителей призывали покинуть город из-за проблем со светом и отоплением. Кроме того, в энергетике республики ввели режим ЧС.

Взятая пауза ничего не изменит?

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский вбрасывал в инфополе сообщения о том, что Россия якобы готовит новый комбинированный мощный удар с применением гигантского количества дронов-камикадзе, ракет и даже «Орешника».

Фото: РИА «Новости»

С учетом этого некоторые украинские СМИ связали просьбу Трампа с жалобами президента Украины. Авторы «Страны» при этом отмечают, что массированные удары ВС России обычно наносят раз-два в неделю. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики. По их оценке, согласие российской стороны обусловлено близостью нового раунда переговоров. И тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что на них действительно есть какой-то прогресс и Москва хочет его усилить. А второй предполагает, что реального прогресса нет и по вопросу вывода украинских сил из Донбасса по-прежнему тупик, из которого не просматривается выход.

В этом случае, как считает «Страна», перемирие направлено на то, чтобы подчеркнуть отсутствие политической воли у Киева. Какая версия верна, будет понятно по итогам переговоров на выходные, уверены журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Российский военкор Александр Коц при этом отметил, что усилия по созданию «благоприятного фона» для переговоров, ради которого о перемирии просил Путина Трамп, сегодня перечеркнул Зеленский, заявивший, что войска из Донбасса он выводить не собирается.

На «благоприятный фон», напомню, в кошачий наполнитель наложил Зеленский, заявив, что Донбасс без боя он не отдаст. О чем переговариваться теперь, не очень понятно. Александр Коц

Один из авторов «Свидетелей Байрактара» при этом призвал других военных блогеров реагировать на происходящее спокойнее и без резких эмоций. «Спокойнее надо. Без резких эмоций. Если и есть договоренности, украинские деятели их сорвут максимально быстро. Да, я тоже предпочел бы вместо слов о договоренностях увидеть, как дроны выносят остатки украинских ТЭЦ. Но что-то мне подсказывает, что скоро так и будет», — добавил он.

Вскоре в канале появился новый пост о том, что президент Франции проинформировал Зеленского о том, что отпускает задержанный накануне танкер, который причисляют к российскому теневому флоту. «Ну и как тут не поверить в счастливые совпадения?» — поинтересовались «свидетели».

Фото: РИА «Новости»

Для Зеленского в целом это перемирие никакого значения не имеет, уверена член СПЧ, главред «Регнума» Марина Ахмедова. Все потому, что ему самому и так всегда было и светло, и тепло, а для производства оружия эта пауза ничего не поменяет.

«Слишком мал срок перемирия. А вот люди могут успеть согреться. Но какое ему дело до людей? Но к Трампу на поклон надо сходить, а то опять скажут, что Зеленский — неблагодарный. И сразу добавлю, так как некоторых смутил мой вчерашний пост о Зеленском. Пришли письма, в которых люди недоумевали: как же так, почему я так позитивно смотрю на переговоры? А потому, что нет никакого счастья в том, что умирают люди, даже если они украинцы», — указала она.

Но не это главное. Просто я считаю, что Россия уже победила. Я могу легко перечислить приобретения России. Есть хоть одно у Украины? Ничего, кроме потерь. Ну и еще. Мне кажется, чтобы жестко выступать против переговоров, надо быть либо на фронте, либо близким родственником солдата. Это дает моральное право. Марина Ахмедова

Также Ахмедова не исключила, что новый раунд переговоров, возможно, подстегнет Украину как проигравшую сторону, наконец, проявить заботу о своих людях. И в этом пункте перемирие имеет больший смысл. «Ну и, наконец, Зеленский благодарит Трампа. Его до сих пор ломает сказать спасибо Путину, решение-то принимал Путин, а не Трамп», — заключила она.

Фото: White House

Более сдержанно и позитивно на морозное перемирие смотрят российские политические эксперты. Так, по мнению Бориса Первушина, для России сейчас складывается в любом случае беспроигрышная ситуация. И вот почему. ВСУ с большой вероятностью нарушат договоренности, после этого все вернется к изначальному сценарию, однако у Москвы будут дополнительные очки за столом переговоров и с конкретными последствиями для киевского режима «Если пауза в ударах действительно сложится, это ничего принципиально не меняет. Украинская энергетика почти на нуле: не мертва полностью, но уровень критический. Восстановить ее до приемлемого состояния почти невозможно — восстанавливать нечем и некем, ресурсов нет. ВПК внутри страны не восстановится даже наполовину», — пояснил он.

Главное, что отсутствие света, тепла и воды само по себе не приближает победу. Думать, что энергетический коллапс заставит Украину капитулировать, — наивность. <…> О чем бы ни договорились Путин и Трамп, это будет иметь значение прежде всего для российско-американских отношений. Нам, как ни крути, выгоднее, чтобы эти отношения находились в рабочем, управляемом состоянии. На ход боевых действий такие договоренности почти не влияют. Дипломатия — фон, основная линия остается прежней. Борис Первушин

Политолог Вадим Сипров также соглашается с тем, что сейчас России важно развивать отношения с Соединенными Штатами. Так что широкий жест, который сейчас сделала Москва, был адресован совсем не Киеву, а Дональду Трампу, который принялся просить о перемирии Владимира Путина.

«И я бы не преувеличивал значение данного жеста доброй воли. Во-первых, скорее всего, очередной раунд этих переговоров закончится ровно так же, как и заканчивались все остальные наши контакты. То есть ничем. Но Россия заинтересована в том, чтобы американцы устранились от какого-либо участия в украинском конфликте, а американцам нужно сохранить лицо. Дональду Трампу нужно показать результаты», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Фото: ДСНС Украины

Важно не то, что Россия не будет несколько дней бить по энергетике Украины, большее значение имеет то, что время работает именно на нас, убежден Сипров. А Киев при этом, судя по последним заявлениям Зеленского, даже не пытается искать мирный выход из конфликта. «Это, впрочем, объясняется просто: сам Зеленский и его команда не субъектны, они по-прежнему управляются из Лондона. А англичанка, как известно, гадит абсолютно всем. То есть в отношении нас это не какое-то эксклюзивное „гажение“. Она точно так же гадит и Вашингтону», — добавил Сипров.

В интересах России — достичь целей специальной военной операции. Киевский режим со своими западноевропейскими хозяева при этом в ловушке. Мы сделали широкий жест, но широкий жест в отношении Дональда Трампа, а отнюдь не киевской хунты. И я думаю, после перемирия по Киеву и другим крупным промышленным, индустриальным центрам будет нанесен достаточно мощный комбинированный удар с использованием различных средств поражения. Вадим Сипров

Вместе с тем популярным в телеграм-каналах стало мнение о том, что перемирие на фронте имеет смысл, когда противник принял условия мира в целом и нужно время для того, чтобы их надлежаще оформить. «До тех пор, пока со стороны Киева не прозвучит явно выраженная готовность к урегулированию на наших условиях, включая территориальный вопрос, демилитаризацию и все остальное, любое перемирие будет работать только на затягивание войны. Сейчас противник надеется дотянуть до весны, когда энергетическая проблема станет менее острой», — предположил автор канала «Старшие Эдды». Тут же он, впрочем, заметил (как и многие другие военные блогеры), что объявленного перемирия противник, скорее всего, не выдержит и в свойственной себе манере выберет худшее решение. Как поступает всегда и в любой обстановке.