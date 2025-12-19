«Мы думали о будущем, думали о вас». Путин подвел итоги 2025 года

В Гостином Дворе в Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Президент 4 часа 37 минут отвечал на вопросы журналистов и жителей России. Самые важные заявления главы государства собрал 360.ru.

О мире с Украиной Первая тема, которую затронул президент, — о готовности украинской стороны к миру. Путин подчеркнул, что противник не показывает готовность к уступкам территорий. «Но все-таки мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Мы тоже всегда говорили: готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами».

Фото: РИА «Новости»

Об успехах армии России на СВО Стратегическая инициатива в зоне спецоперации целиком перешла к Вооруженным силам России, после того как ВСУ вышибли из Курской области, сообщил президент.

Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то более медленными. По всем направлениям противник отходит. <…> До конца текущего года мы с вами еще будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил. Владимир Путин

Глава государства рассказал об оперативной ситуации: — В районе Красного Лимана. Этот город в ДНР будет взят под контроль в самое ближайшее время. — В Димитрове. На сегодня 50% его территории перешли под контроль армии России. — В Красноармейске. Город освобожден, и это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций. ВСУ пытаются вернуть хотя бы часть населенного пункта, но тщетно: противник несет серьезные потери. — В Гуляйполе. Бои продолжаются. Российские бойцы переправились через реку, вошли в город, 50% — под нашим контролем.

Фото: РИА «Новости»

— В Северске. Путину доложили о взятии города, от него открываются возможности продвижения к Славянску. — В районе Купянска. Окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, которые не получили команду сложить оружие. Шансов у них практически нет. — В самом Купянске. Город несколько недель назад перешел под контроль ВС России, однако войска пока не двигаются в западном направлении: стоит важная задача ликвидировать группировку противника на левом берегу реки Оскол и освободить Купянск-Узловой.

Мы предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда не признанных, которые не хотят жить под давлением националистов. Они, киевский режим, тогда уже выстроили, десять лет строили практически укрепрайон в агломерациях Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот это главный укрепрайон. Владимир Путин

О селфи Зеленского «в Купянске» Путин отдельно прокомментировал фото Владимира Зеленского, якобы сделанное у стелы с названием «Купянск», и заметил, что она сейчас выглядит совершенно иначе. «Он же артист, и артист талантливый. Я говорю это без всякой иронии: мы знаем это по его фильмам в прежние времена», — напомнил президент.

Фото: Пресс-служба Кремля

Об инфляции в России Далее президент перешел к обсуждению российской экономики. В частности, затронул тему инфляции: задачу снизить ее уровень удается решать, к концу 2025-го он составит 5,7-5,8%. «Была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6% — 5,7-5,8%», — добавил глава государства. Рост реальных зарплат, учитывающий инфляцию, президент оценил в 4,5% по итогам 2025 года.

Фото: РИА «Новости»

О грабеже российских активов в ЕС Европа не может изъять российские активы, замороженные из-за санкций в 2022 году, поскольку последствия могут быть тяжелыми, подчеркнул Путин. «Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. <…> Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Что бы они ни украли, когда-то придется отдавать», — констатировал президент.

Фото: РИА «Новости»

О борьбе с мошенниками Меры, которые российские власти приняли для борьбы с насущной проблемой — телефонными мошенниками, — сработали, отметил президент. Тем не менее еще многое предстоит сделать.

Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб — на 33%. То есть в целом результат положительный. Владимир Путин

Однако, как подчеркнул президент, мошенники никуда не делись, они совершенствуют свои методы. Поэтому Путин дал совет россиянам: сразу класть трубку, как только по телефону начинают говорить о деньгах.

Фото: РИА «Новости»

О нерасторопности чиновников На прямую линию с президентом поступило обращение жены погибшего в 2024 году участника СВО из Новосибирска. Девушка рассказала, что до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. «Я хочу принести вам извинения. Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста», — сказал Путин. Он пообещал взять под дополнительный контроль все, что происходит с выплатами семьям участников спецоперации.

Видео: Пресс-служба Кремля

О повышении НДС Президент также рассказал, зачем власти России решили повысить налог на добавленную стоимость с 20 до 22%: это должно привести к росту доходов государственного бюджета. «Самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, — это повышение НДС. <…> Цель — достичь сбалансированности бюджета», — напомнил Путин. Он заверил, что увеличение налогов — временное явление. В будущем это бремя должно снижаться. «Будет ли это вечно — конечно, нет. <…> Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», — добавил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

О росте цен в России Глава государства ответил на вопрос о подорожании многих товаров в России. По его словам, люди видят некие средние показатели, которые часто вызывают недоумение, поскольку средние цифры зачастую не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни.

Мы говорим, что инфляция снизится, но продовольственная инфляция может быть больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Владимир Путин

Президент добавил, что, в частности, цены на куриные яйца снизились. Но властям необходимо внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте и в каждой группе населения страны. Также Путин напомнил о льготах для семей, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, но признал, что этих мер недостаточно. Глава государства заключил, что Россия будет стремиться к повышению заработной платы.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

О комете и инопланетянах Отвечая на вопрос журналистки о космическом объекте 3I/ATLAS, который некоторое время принимали за инопланетный корабль и обсуждали по всему миру, Путин пояснил: речь идет о комете из другой галактики, поэтому ее поведение отличается. Президент отметил, что объект довольно большой — от двух до шести километров. Он расположен на расстоянии сотен миллионов километров от Земли. «Пошлем его к Юпитеру! И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — с юмором прокомментировал Путин.

О мирном плане Трампа Журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс задал вопрос о мирном предложении американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Корреспондент поинтересовался, будет ли российский президент считать себя ответственным за происходящее в зоне СВО в следующем году, если Москва отвергнет предложение Вашингтона. Путин в ответ напомнил, что ответственность за происходящее лежит на киевском режиме.

Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Она была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году. Владимир Путин

Российский лидер подтвердил, что Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по разрешению украинского кризиса. Говорить о том, что Москва отвергает его инициативы, некорректно. «На встрече с Трампом мы согласовали и практически согласились с его предложениями. Потому говорить, что мы что-то отвергаем, некорректно. <…> Мяч целиком и полностью на стороне киевского режима и его европейских спонсоров», — пояснил глава государства.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

О мерах поддержки семей с детьми Президент высказался о многочисленных жалобах по поводу невыплаты пособий и бюрократической волокиты. Путин подчеркнул, что при невыплате пособий единственным оправданием могут быть бюджетные ограничения. Правительству необходимо подумать, как продлить выплату по уходу за ребенком до трех лет.

Здесь никакой экономии нет, попытки получить какие-то доходы в бюджет за счет многодетных семей выглядят аморально. Владимир Путин

Президент потребовал проявлять особое внимание к многодетным семьям. Он напомнил, что статус матери-героини приравнивается к Герою Труда. Если раньше в России начисляли баллы к пенсии только на трех детей, то теперь они будут начисляться и на всех последующих.

Российский лидер детально рассказал о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, которые вводятся с 1 января.

Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, из 13% большая часть — 7% — будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, это будет реальный способ поддержки семей с детьми. Владимир Путин

Об отношениях с Китаем Путин выразил надежду, что отношения России с Китаем будут и дальше развиваться в нынешнем ключе. Он назвал главу КНР Си Цзиньпина надежным партнером, союзником и другом. Товарооборот с Китаем достиг 240-250 миллиардов долларов. Также глава государства отметил, что Россия и Китай регулярно проводят совместные учения в море, на суше и в воздухе. «Это говорит о том, что российско-китайские отношения — фактор стабильности в мире», — заключил Путин.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

О демографии По словам президента, коэффициент рождаемости в России немного снизился — до 1,4, но необходимо добиться хотя бы 2. При этом 25 регионов страны уже демонстрируют положительные демографические тенденции.

Нужно, чтобы дети стали модными, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье — счастье материнства, счастье отцовства. Владимир Путин

Многое в этом вопросе связано с материальным положением в семье, добавил президент. На меры поддержки от беременности до совершеннолетия ребенка в ряде регионов выделили 75 миллиардов рублей.

О политике Запада Путин заверил, что никаких новых специальных военных операций не будет, если Запад станет относиться к России уважительно и соблюдать ее интересы.

«Не будете расширять НАТО на Восток, обещая не расширять», — припомнил российский лидер. Заявления о том, что Москва якобы готовится напасть на Европу, Путин назвал чушью: ее распространяют специально, чтобы создать из России образ врага и прикрыть ошибки местных властей.

Мы готовы работать и с Великобританией, и с Европой, и с США. Но на равных, при уважительном отношении друг к другу. И выиграют от этого все. Владимир Путин

О повышении утильсбора Путин выразил надежду, что эта мера не будет вечной. Правительство понимает, как повышение утильсбора затрагивает граждан со средним доходом. «Связано это с попыткой Минфина получить допдоход с благородной целью — ради технологического развития», — сказал глава государства. О мессенджере МАХ По словам президента, создание МАХ было необходимостью, поскольку у России было все, кроме собственного мессенджера.

Теперь Россия — одна из трех стран, обладающих цифровым суверенитетом, вместе с США и Китаем. Владимир Путин

Глава государства напомнил, что проблема с иностранными мессенджерами заключалась только в несоблюдении российских законов, которые им не давали соблюдать правительства этих стран.

О перегибе палки Отреагировал Путин и на рекламу оккультных услуг в России, которая продолжается, несмотря на запрет сатанизма*. По его словам, нарушать законы недопустимо, однако перегибать палку с ограничениями тоже не стоит. С существующей проблемой Путин пообещал разобраться. «Сатанизм*, оккультные услуги — это бред, они загоняют людей в темный во всех смыслах угол», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

О послании будущим поколениям Президент признался, что в капсулу времени положил бы записку с благодарностью предшественникам. В послании он отметил бы, что наши поколения самоотверженно решали задачи, которые ставило время, и шли вперед, несмотря ни на что.

Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, значит, и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени, чувствуете и понимаете связь времен. Владимир Путин

О самом важном Путин назвал самое важное для мужчины — любить маму. В пример он привел Героя России Нарана Очир-Горяева, который обращался с единственной просьбой — помочь маме, страдающей от проблем со здоровьем. «Люди с такими ценностями становятся Героями России», — заключил президент.

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.