На Украине заблокируют все неверифицированные терминалы Starlink

Все терминалы спутниковой системы связи Starlink, не прошедшие верификацию, перестанут работать на территории Украины. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров в телеграм-канале .

«Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — сообщил он.

Федоров поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество и отметил, что мера уже дала «быстрый результат в борьбе с российскими дронами».

Ранее советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о введении временных ограничений в работе Starlink для защиты от атак дронов. Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил успех в ограничении использования системы российскими военными.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды», — в ответ на благодарность написал Маск.