Российские военные взяли под контроль 24 населенных пункта в зоне спецоперации за январь. ТАСС изучил сводки Минобороны России.

ВС России освободили 10 населенных пунктов в Запорожской области. В частности, бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное и Зеленое.

В Донецкой Народной Республике бойцы «Центра» и Южной группировки освободили Торецкое, Приволье, Бересток, Закотное, Новопавловку и Бондарное.

В Харьковской области отличились военные группировок «Запада» и «Севера», освободившие населенные пункты Старица, Подолы, Симиновка и Купянск-Узловой. В Днепропетровской области ВС России взяли под контроль Братское, а в Сумской области — села Грабовское, Комаровка и Белая Береза.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что при освобождении Купянска-Узлового российские бойцы провели зачистку в поселке.