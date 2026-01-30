В Кремле подтвердили морозное перемирие с Украиной

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля из-за просьбы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что инициатива встречи исходила от Зеленского.

«О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве», — пояснил он.

Песков добавил, что сам российский лидер никуда украинского коллегу не приглашал.